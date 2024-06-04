Полярник, Герой СССР и России. В Москве простились с Артуром Чилингаровым
Во вторник, 4 июня, в Москве прошла церемония прощания с полярником, Героем СССР, Героем России, депутатом Госдумы нескольких созывов Артуром Чилингаровым.
Церемония проходила в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. На месте прощания были установлены венки от президента России Владимира Путина, третьего президента Армении Сержа Саргсяна, председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Чилингаров скончался 1 июня в Москве на 85-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Его похоронят на столичном Новодевичьем кладбище.
Чилингаров был первопроходцем, самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики, профессором, доктором географических наук, сумевшим внести неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана, отмечали в своём комментарии депутаты Госдумы.