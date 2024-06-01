Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище Москвы
В первый день лета родные, друзья и поклонники попрощались с российской актрисой Анастасией Заворотнюк, которая скончалась на 54-м году жизни 30 мая. Артистка несколько лет боролась с раком мозга. Её похоронили на Троекуровском кладбище в Москве рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым.
Звезда сериала «Моя прекрасная няня», покорившего телезрителей, родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать работала в Астраханском ТЮЗе, а отец — режиссер. С 1988 по 1989 год будущая звезда телевидения училась на истфаке Астраханского государственного педагогического института имени С. М. Кирова, а потом уехала в Москву, где поступила в школу-студию МХАТ, которую окончила в 1993 году. В том же году она поступила на службу в Московский театр Олега Табакова, где проработала чуть более десяти лет.
На киноэкранах Заворотнюк появилась впервые в 1991 году в фильме «Машенька» по одноименному роману Владимира Набокова. Там она сыграла главную роль. Далее последовали киноленты «Лихая парочка» и «Наследник». После сериала о няне Вике актриса снялась в фильмах «Код апокалипсиса», «Мама» и многих других. В 2006 году она стала Заслуженной артисткой Российской Федерации.
Заворотнюк также вела и шоу на телевидении, например, «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период» и многие другие. Она трижды была замужем. Во втором браке родила двоих детей: дочь Анну и сына Майкла. Третьим супругом стал фигурист Петр Чернышев, за которого она вышла замуж в 2008 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мила. В последние недели жизни муж постоянно находился рядом с умирающей Анастасией.