В зоопарке Новосибирска родились 12 манулов. Мамами стали две обитающие здесь самки. У одной родились пять котят, у другой — семь.

Александр Кряжев/РИА Новости

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Маленькие манулы появились на свет еще в апреле, но впервые показали их только в конце мая. Как пояснили в руководстве зоопарка, сейчас пришло время для первых осторожных прогулок котят. Первые две недели жизни они провели с мамами в домиках.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Посетителей зоопарка призывают не пугать малышей.

Александр Кряжев/РИА Новости

Александр Кряжев/РИА Новости

Манулы — хищники из семейства кошачьих. У них густой мех, низкие уши и круглые зрачки. Манулы включены в Красную книгу Международного союза охраны природы.