Котята вышли погулять. В новосибирском зоопарке родились 12 манулов
31 мая 2024
В зоопарке Новосибирска родились 12 манулов. Мамами стали две обитающие здесь самки. У одной родились пять котят, у другой — семь.
Александр Кряжев/РИА Новости
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Маленькие манулы появились на свет еще в апреле, но впервые показали их только в конце мая. Как пояснили в руководстве зоопарка, сейчас пришло время для первых осторожных прогулок котят. Первые две недели жизни они провели с мамами в домиках.
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Посетителей зоопарка призывают не пугать малышей.
Александр Кряжев/РИА Новости
Александр Кряжев/РИА Новости
Манулы — хищники из семейства кошачьих. У них густой мех, низкие уши и круглые зрачки. Манулы включены в Красную книгу Международного союза охраны природы.