ВСУ обстреляли Луганск французскими ракетами
20 мая 2024
В понедельник, 20 мая, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами «SCALP-EG». Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Евгений Биятов/РИА Новости
Евгений Биятов/РИА Новости
Телегам канал «Леонид Пасечник» (t. meglava_lnr_info)
Он отметил, что огнём был охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла.
Момент сбития французской ракеты ВСУ SCALP под Луганском попал на видео
Телегам канал «Леонид Пасечник» (t. meglava_lnr_info)
Телегам канал «Леонид Пасечник» (t. meglava_lnr_info)
Телегам канал «Леонид Пасечник» (t. meglava_lnr_info)
Днём стало известно, что пострадали 12 человек. По словам главы регионального минздрава Наталии Пащенко, девять пострадавших в результате обстрела находятся в больницах, ещё трое — на амбулаторном лечении.
Телегам канал «Леонид Пасечник» (t. meglava_lnr_info)
«Все пострадавшие получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней и лёгкой степени тяжести», — уточнила Пащенко.