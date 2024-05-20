В понедельник, 20 мая, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами «SCALP-EG». Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Евгений Биятов/РИА Новости

Евгений Биятов/РИА Новости

Телегам канал «Леонид Пасечник» (t. meglava_lnr_info)

Он отметил, что огнём был охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890140" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент сбития французской ракеты ВСУ SCALP под Луганском попал на видео

Телегам канал «Леонид Пасечник» (t. meglava_lnr_info)

Телегам канал «Леонид Пасечник» (t. meglava_lnr_info)

Телегам канал «Леонид Пасечник» (t. meglava_lnr_info)

Днём стало известно, что пострадали 12 человек. По словам главы регионального минздрава Наталии Пащенко, девять пострадавших в результате обстрела находятся в больницах, ещё трое — на амбулаторном лечении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890140" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Телегам канал «Леонид Пасечник» (t. meglava_lnr_info)

«Все пострадавшие получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней и лёгкой степени тяжести», — уточнила Пащенко.