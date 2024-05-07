«Оскар» в мире моды. Самые яркие наряды бала Мет Гала — 2024
Неспящие красавицы и платье-салат. В Нью-Йорке прошёл бал Мет Гала — 2024
В понедельник, 6 мая, в Нью-Йорке состоялся благотворительный бал Мет Гала 2024. Мероприятие считается одним из важнейших в индустрии моды.
Мировые селебрити ждут Мет Гала, чтобы показаться публике в ярких необычных нарядах. При этом кому-то удаётся сдать героем или героиней вечера, а кому-то достаётся лавина критических стрел.
Каждый год у бала есть свой тема, которой придерживаются гости. На этот раз это были «Спящие красавицы: пробуждение моды».
Ярким стало появление певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Она выбрала сияющее прозрачное платье от Schiaparel, подчеркнув достоинства фигуры. Вместе с тем критики не оценили макияж дивы. В этом году Лопес стала одной из судей бала.
Актриса Зендея вышла в платье от Maison Margiela сине-зелёного цвета. Свой образ она дополнила тёмным макияжем.
Отметилась и российская теннисистка Мария Шарапова. Она приехала в Метрополитен-музей в платье зелёного оттенка. Некоторые сравнили её наряд с салатом айсберг.
По мнению критиков, идеально с подбором образа справилась Лана Дель Рей. Певица появилась в роскошном наряде от Alexander McQueen, который отсылает к сказке «Спящая красавица». На нежное, лёгкое платье был добавлен декор в виде веточек. А вуаль создала образ принцессы, заточённой в темнице.