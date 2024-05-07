В понедельник, 6 мая, в Нью-Йорке состоялся благотворительный бал Мет Гала 2024. Мероприятие считается одним из важнейших в индустрии моды.

Evan Agostini/AP/ТАСС
Дизайнер Харрис Рид и актриса Деми Мур

Мировые селебрити ждут Мет Гала, чтобы показаться публике в ярких необычных нарядах. При этом кому-то удаётся сдать героем или героиней вечера, а кому-то достаётся лавина критических стрел.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
Джессика Серфати Мишель
Photo Image Press/Global Look Press
Дуа Липа
JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
Лана Дель Рей

Каждый год у бала есть свой тема, которой придерживаются гости. На этот раз это были «Спящие красавицы: пробуждение моды».

Ярким стало появление певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Она выбрала сияющее прозрачное платье от Schiaparel, подчеркнув достоинства фигуры. Вместе с тем критики не оценили макияж дивы. В этом году Лопес стала одной из судей бала.

Evan Agostini/AP/ТАСС
Певица Дженнифер Лопес
Zuma/TASS
Певица Дженнифер Лопес
Photo Image Press/Global Look Press
Зендая
DNPhotographyABACA/ТАСС
Кара Делевинь
Evan Agostini/AP/TASS
Синтия Эриво

Актриса Зендея вышла в платье от Maison Margiela сине-зелёного цвета. Свой образ она дополнила тёмным макияжем.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
Джей Харрисон Ги
Evan Agostini/AP/ТАСС
Режиссер Тайка Вайтити и певица Рита Ора
CJ Rivera/AP/TASS
Эрика Баду
CJ Rivera/ AP/TASS
Донья Кэт и Бека Гвишиани
Ron Adar/Global Look Press
Ребекка Фергюсон

Отметилась и российская теннисистка Мария Шарапова. Она приехала в Метрополитен-музей в платье зелёного оттенка. Некоторые сравнили её наряд с салатом айсберг.

Evan Agostini/AP/TASS
Мария Шарапова
JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
Лиззо
Photo Image Press/Global Look Press
Ким Кардашьян
JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
Джордан Рот

По мнению критиков, идеально с подбором образа справилась Лана Дель Рей. Певица появилась в роскошном наряде от Alexander McQueen, который отсылает к сказке «Спящая красавица». На нежное, лёгкое платье был добавлен декор в виде веточек. А вуаль создала образ принцессы, заточённой в темнице.