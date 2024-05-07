В понедельник, 6 мая, в Нью-Йорке состоялся благотворительный бал Мет Гала 2024. Мероприятие считается одним из важнейших в индустрии моды.

Evan Agostini/AP/ТАСС Дизайнер Харрис Рид и актриса Деми Мур

Мировые селебрити ждут Мет Гала, чтобы показаться публике в ярких необычных нарядах. При этом кому-то удаётся сдать героем или героиней вечера, а кому-то достаётся лавина критических стрел.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Джессика Серфати Мишель

Photo Image Press/Global Look Press Дуа Липа

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Лана Дель Рей

Каждый год у бала есть свой тема, которой придерживаются гости. На этот раз это были «Спящие красавицы: пробуждение моды».

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Ярким стало появление певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Она выбрала сияющее прозрачное платье от Schiaparel, подчеркнув достоинства фигуры. Вместе с тем критики не оценили макияж дивы. В этом году Лопес стала одной из судей бала.

Evan Agostini/AP/ТАСС Певица Дженнифер Лопес

Zuma/TASS Певица Дженнифер Лопес

Photo Image Press/Global Look Press Зендая

DNPhotographyABACA/ТАСС Кара Делевинь

Evan Agostini/AP/TASS Синтия Эриво

Актриса Зендея вышла в платье от Maison Margiela сине-зелёного цвета. Свой образ она дополнила тёмным макияжем.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Джей Харрисон Ги

Evan Agostini/AP/ТАСС Режиссер Тайка Вайтити и певица Рита Ора

CJ Rivera/AP/TASS Эрика Баду

CJ Rivera/ AP/TASS Донья Кэт и Бека Гвишиани

Ron Adar/Global Look Press Ребекка Фергюсон

Отметилась и российская теннисистка Мария Шарапова. Она приехала в Метрополитен-музей в платье зелёного оттенка. Некоторые сравнили её наряд с салатом айсберг.

Evan Agostini/AP/TASS Мария Шарапова

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Лиззо

Photo Image Press/Global Look Press Ким Кардашьян

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Джордан Рот

По мнению критиков, идеально с подбором образа справилась Лана Дель Рей. Певица появилась в роскошном наряде от Alexander McQueen, который отсылает к сказке «Спящая красавица». На нежное, лёгкое платье был добавлен декор в виде веточек. А вуаль создала образ принцессы, заточённой в темнице.