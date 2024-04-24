Холодно, но весело. В Байкальске прошёл «Спуск в купальниках»
24 апреля 2024
В субботу, 20 апреля, в Байкальске Иркутской области состоялся традиционный «Спуск в купальниках». Ежегодно его проводят по случаю закрытия горнолыжного сезона и начала сезона весеннего.
Кирилл Шипицин/РИА Новости
Кирилл Шипицин/РИА Новости
Кирилл Шипицин/РИА Новости
Спуск прошёл на горнолыжном курорте «Гора Соболиная», на трассе «Пологая». Участие приняли около 400 человек.
Кирилл Шипицин/РИА Новости
Кирилл Шипицин/РИА Новости
Кирилл Шипицин/РИА Новости
Также была организована развлекательная программа с конкурсами, розыгрышами от партнёров и главным призом — годовым абонементом на катание.
Кирилл Шипицин/РИА Новости