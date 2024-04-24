В субботу, 20 апреля, в Байкальске Иркутской области состоялся традиционный «Спуск в купальниках». Ежегодно его проводят по случаю закрытия горнолыжного сезона и начала сезона весеннего.

Кирилл Шипицин/РИА Новости

Кирилл Шипицин/РИА Новости

Кирилл Шипицин/РИА Новости

Спуск прошёл на горнолыжном курорте «Гора Соболиная», на трассе «Пологая». Участие приняли около 400 человек.

Кирилл Шипицин/РИА Новости

Кирилл Шипицин/РИА Новости

Кирилл Шипицин/РИА Новости

Также была организована развлекательная программа с конкурсами, розыгрышами от партнёров и главным призом — годовым абонементом на катание.