Вечером 8 апреля земляне могли видеть «Американское» солнечное затмение. Американским оно называется, так как разные фазы затмения видны на всей территории США.

Для части жителей Земли Луна полностью перекрыла Солнце и отбросила на поверхность нашей планеты тень, ширина которой составила 198 километров.

ТАСС/ EPA/MICHAEL REYNOLDS

Пик затмения смогли наблюдать жители Мексики — для них солнечный свет померк на 4 минуты 28 секунд. Это произошло в 21:17 по московскому времени на севере страны.

ТАСС/ EPA/Gustavo Amador Полное солнечное затмение в Гондурасе

ТАСС/ Justin Tang/The Canadian Press via AP Полное солнечное затмение в Канаде

ТАСС/AP Photo/Erin Hooley

ТАСС/AP Photo/Yuki Iwamura

ТАСС/AP Photo/Mark Schiefelbein

Помимо Мексики, полным солнечным затмением могли полюбоваться жители Северной Америки и части островов в акваториях Атлантического и Тихого океанов.

В России явление не наблюдалось.

ТАСС/EPA/Gustavo Amador Полное солнечное затмение в Гондурасе

ТАСС/AP Photo/Matt Rourke Полное солнечное затмение в Канаде

ТАСС/EPA/Mario Guzman Полное солнечное затмение в Мексике

ТАСС/AP Photo/Robert F. Bukaty Полное солнечное затмение в США

В 2024 году произойдут два солнечных и два лунных затмения. Из них в России можно будет наблюдать только лунные — не на всей территории страны.

Лунные затмения пройдут 25 марта и 18 сентября. Мартовское видно будет только на Дальнем Востоке. В сентябре затмение увидят жители западной Сибири и европейской части России.