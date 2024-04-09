Тёмное дело. Жители Земли увидели «Американское» солнечное затмение
Вечером 8 апреля земляне могли видеть «Американское» солнечное затмение. Американским оно называется, так как разные фазы затмения видны на всей территории США.
Для части жителей Земли Луна полностью перекрыла Солнце и отбросила на поверхность нашей планеты тень, ширина которой составила 198 километров.
Пик затмения смогли наблюдать жители Мексики — для них солнечный свет померк на 4 минуты 28 секунд. Это произошло в 21:17 по московскому времени на севере страны.
Помимо Мексики, полным солнечным затмением могли полюбоваться жители Северной Америки и части островов в акваториях Атлантического и Тихого океанов.
В России явление не наблюдалось.
В 2024 году произойдут два солнечных и два лунных затмения. Из них в России можно будет наблюдать только лунные — не на всей территории страны.
Лунные затмения пройдут 25 марта и 18 сентября. Мартовское видно будет только на Дальнем Востоке. В сентябре затмение увидят жители западной Сибири и европейской части России.