Бомбы с Украины. В Россию пытались провезти взрывчатку в иконах
Утром 2 апреля в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска на латвийско-российском участке госграницы обнаружена взрывчатка иностранного производства.
Силовики нашли взрывчатку в партии православных икон и церковной утвари с Украины.
Установлено, что контрабандную доставку взрывчатых веществ в страну с украинской территории осуществляли транзитом через европейские государства ― Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.
Всего силовики извлекли 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.
Подозреваемого в причастности к преступлению задержали. На допросе он сообщил, что начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить.
Следователи возбудили уголовное дело. В ФСБ пообещали, что организаторов и соучастников преступления, включая иностранных граждан, объявят в розыск и привлекут к ответственности.