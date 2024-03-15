«Идут нескончаемым потоком». Как голосуют жители новых регионов
Более двух миллионов избирателей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях проголосовали досрочно на выборах российского президента, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.
Досрочное голосование прошло в РФ с 25 февраля по 14 марта на территориях 42 регионов страны — в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, территориях воинских частей.
По данным пресс-службы ЦИК, больше всего избирателей было зафиксировано в ДНР — 1 171 849 человек. В ЛНР их число составило 326 379, в Запорожской области — 242 046 и в Херсонской области — 280 566.
Такие высоки показатели Памфилова объяснила «ситуацией, которую переживают жители Донбасса, Новороссии и в приграничных регионах».
Для жителей новых территорий РФ это первые выборы президента России. При этом в ЦИК отметили, что люди проявляют огромное желание голосовать и готовы идти на участки, как говорят, «под снарядами» для обеспечения нормального будущего.
Сенатор РФ от ЛНР Ольга Бас в разговоре с журналистами отметила, что жители республики идут голосовать нескончаемым потоком.
«Я была не разочарована, потому что на участках уже была очередь. И когда они открылись, наши граждане пошли. И нескончаемый поток шел и шел, как нескончаемая река.
Это очень отрадно, потому что нет равнодушных людей в Луганской Народной Республике. Я убедилась в том, что выборы проходят честно, открыто, прозрачно и безопасно», — сказала она.