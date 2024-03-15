Более двух миллионов избирателей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях проголосовали досрочно на выборах российского президента, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Таисия Воронцова/РИА Новости

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Досрочное голосование прошло в РФ с 25 февраля по 14 марта на территориях 42 регионов страны — в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, территориях воинских частей.

По данным пресс-службы ЦИК, больше всего избирателей было зафиксировано в ДНР — 1 171 849 человек. В ЛНР их число составило 326 379, в Запорожской области — 242 046 и в Херсонской области — 280 566.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Такие высоки показатели Памфилова объяснила «ситуацией, которую переживают жители Донбасса, Новороссии и в приграничных регионах».

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Для жителей новых территорий РФ это первые выборы президента России. При этом в ЦИК отметили, что люди проявляют огромное желание голосовать и готовы идти на участки, как говорят, «под снарядами» для обеспечения нормального будущего.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сенатор РФ от ЛНР Ольга Бас в разговоре с журналистами отметила, что жители республики идут голосовать нескончаемым потоком.

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«Я была не разочарована, потому что на участках уже была очередь. И когда они открылись, наши граждане пошли. И нескончаемый поток шел и шел, как нескончаемая река.

Александр Полегенько/ТАСС

Александр Полегенько/ТАСС

Это очень отрадно, потому что нет равнодушных людей в Луганской Народной Республике. Я убедилась в том, что выборы проходят честно, открыто, прозрачно и безопасно», — сказала она.