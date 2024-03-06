В Ярославской области в преддверии 8 марта стартовал Всеармейский конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж». Соревнования проходят в Переславле-Залесском, в учебном центре связи РВСН.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Одно из заданий — прохождение огненно-штурмовой полосы: путь участницам преграждают траншеи, разрушенное здание, мост и другие препятствия.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Также женщины-военнослужащие участвуют в биатлонной эстафете — со стрельбой из автомата Калашникова, а в финале состязаются в чемпионате по скоростной радиотелеграфии с приёмом и передачей сообщений кодом Морзе.

Победительниц определят как в командном зачёте, так и в отдельных номинациях.