В российской столице проходит новый сезон Московской недели моды — 2024. Стартовала она 1 марта, закончится — 8-го. Неделя моды собрала лучших дизайнеров и представителей брендов, которые создают авторскую одежду и аксессуары.

Сергей Карпухин/ТАСС

Основными площадками для проведения мероприятия стали ЦВЗ «Манеж» и павильон № 75 на ВДНХ.

Григорий Сысоев / РИА Новости

По данным организаторов, всего планируется участие более 200 российских и зарубежных дизайнеров. Отечественные бренды представят модельеры из разных регионов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Улан-Удэ, Калининград, Пятигорск и другие.

Сергей Карпухин/ТАСС

Получили приглашения и художники-модельеры из других стран. Так, Бразилию представит бренд AO brand, Индию — Alia Abaza и NBC brand, Индонезию — IRMASARI JOEDAWINATA и другие.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Гостей и участников также ждет шоурум и маркет, где можно приобрести одежду, обувь и аксессуары как известных, так и новых брендов. Кроме того, предусмотрена и деловая программа, на которой смогут пообщаться журналисты, представители торговых площадок, руководители фабрик, стилисты и дизайнеры.

Григорий Сысоев \РИА Новости

Первые дни недели моды выдались насыщенными и смогли поразить искушенного зрителя. Так, на подиуме зрители смогли увидеть Ларису Долину в российском триколоре и дочь актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли в «голом» платье.

Григорий Сысоев /РИА Новости Лариса Долина

Григорий Сысоев /РИА Новости Мути Найке Ривелли

«И снова эксперимент… Теперь в мире моды… Много лет сотрудничаю с дизайнером Джемалом Махмудовым и не устаю удивляться его разноплановой палитре!» — прокомментировала свой выход Долина.

В свою очередь Орнелла Мути призвала российскую публику гордиться своими талантами, которые способны построить свою собственную стильную индустрию моды без ориентира на Запад.