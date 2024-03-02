Утром 2 марта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. По предварительным данным, в дом № 161 на Пискарёвском проспекте попал беспилотник самолётного типа, в результате удара произошёл взрыв. Как рассказали в городском комитете здравоохранения, шесть человек обратились за помощью после происшествия в Санкт-Петербурге, один человек госпитализирован.

Петр Ковалев/ТАСС

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что жертв в результате происшествия нет. По его данным, частично пострадало остекление балконов двух жилых многоэтажек. Жители пострадавших квартир эвакуированы.

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

В Сети появились кадры с места ЧП, снятые очевидцами. На них видно, что вокруг разбросаны осколки стёкол и фрагменты рам. Также на камеру сняли спасателей и правоохранителей, которые работают на месте происшествия. Кроме того, рядом с домом находятся бригады медиков. Территория вокруг многоэтажки оцеплена.

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Также очевидцы рассказали о самом моменте ЧП. Они сообщили, что заметили БПЛА, когда он пролетал над Ржевским полигоном, и слышали громкий звук, напоминающий скрежет. Затем, по их словам, беспилотник долетел до пятиэтажки на Пискарёвском проспекте и врезался в неё, после чего произошёл взрыв. При этом свидетели происшествия отметили — траектория полёта была необычной. По их наблюдениям, дрон летел с востока и предполагаемой его целью была нефтебаза, которая находится недалеко от многоэтажных жилых домов, куда он врезался.

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Журналисты сообщают, что взрыв на Пискарёвском проспекте в Петербурге мог бы привести к жертвам, но БПЛА угодил в квартиру, в которой никто не жил и где был отключен газ.

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

По данным СМИ, хозяйкой квартиры была пожилая женщина, которая скончалась в прошлом году.