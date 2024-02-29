С 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае пройдет Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ). Фестиваль примет 20 тысяч молодых российских и иностранных лидеров в различных сферах, а также подростков, представляющих детские организации и объединения.

Владимир Смирнов/ТАСС

ВМФ — самое масштабное молодёжное событие в мире. Самый первый фестиваль прошел в Праге в 1947 году и продлился почти шесть недель. В России ВФМ пройдет уже в четвертый раз, до этого форум проходил в Москве в 1957, 1985 и 2017 годах.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Форум станет площадкой для открытого разговора и обмена мнениями, где каждый сможет высказать свою позицию и будет услышанным. Также на фестивале пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Владимир Смирнов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Центром специального пространства «Город молодежи мира» на территории «Сириуса» станет Медальная площадь, которая на время мероприятия получит название «Душа России». Там будут располагаться павильоны крупных российских городов. Всего таких кампусов будет пять: «Белгород», «Москва», «Нижний Новгород», «ЯНАО» и «Казань». В них пройдут образовательные и культурные мероприятия.

Помимо участия в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, гости смогут познакомиться с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны. А по вечерам будут организованы концерты и ток-шоу.