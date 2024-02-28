Экипаж 21-й экспедиции на МКС сдаёт экзамены в Звёздном городке
21 марта планируется запуск корабля «Союз МС-25» с космодрома Байконур. Сейчас основной экипаж 21-й экспедиции проходит в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) экзаменационную комплексную тренировку.
В основной экипаж входят космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, участница космического полёта из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. Дублирующий экипаж — россиянин Иван Вагнер, участница из Белоруссии Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит.
У Новицкого за плечами три полёта и 531 сутки работы на орбите. У Вагнера — один полёт и 196 суток соответственно. Василевская на земле работает бортпроводницей в авиакомпании «Белавиа», Ленкова трудится хирургом в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии.
По словам командира экипажа Новицкого, команда 21-й экспедиции посещения Международной космической станции отлично подготовлена к сдаче итогового экзамена перед полётом. Об этом он заявил журналистам перед началом экзаменационной тренировки.
«Особого волнения ни у кого нет, поскольку экипаж подготовлен хорошо», — сказал Новицкий. По итогам экзаменационной тренировки будет принято окончательное решение о готовности экипажей «Союза МС-25» к предстоящему полёту на станцию.
Миссия Дайсон продлится до сентября, после чего она вернётся на Землю вместе с нашими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом, а Новицкий и Василевская пробудут на станции около двух недель.
Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина — это главное советское, а потом и российское учреждение по подготовке космонавтов. Центр был создан в январе 1960 года в Звёздном городке Московской области. В конце 1960-х ЦПК присвоено имя Юрия Гагарина в память о первом космонавте планеты.