21 марта планируется запуск корабля «Союз МС-25» с космодрома Байконур. Сейчас основной экипаж 21-й экспедиции проходит в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) экзаменационную комплексную тренировку.

В основной экипаж входят космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, участница космического полёта из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. Дублирующий экипаж — россиянин Иван Вагнер, участница из Белоруссии Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит.

Софья Сандурская/ТАСС Участница космического полета от Белоруссии Анастасия Ленкова, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит

У Новицкого за плечами три полёта и 531 сутки работы на орбите. У Вагнера — один полёт и 196 суток соответственно. Василевская на земле работает бортпроводницей в авиакомпании «Белавиа», Ленкова трудится хирургом в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии.

Софья Сандурская/ТАСС TASS 67723562

Софья Сандурская/ТАСС Астронавт NASA Дональд Петтит, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер и участница космического полета от Белоруссии Анастасия Ленкова

РИА Новости/Кирилл Каллиников Участница космического полета Анастасия Ленкова (Республика Беларусь)

По словам командира экипажа Новицкого, команда 21-й экспедиции посещения Международной космической станции отлично подготовлена к сдаче итогового экзамена перед полётом. Об этом он заявил журналистам перед началом экзаменационной тренировки.

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

«Особого волнения ни у кого нет, поскольку экипаж подготовлен хорошо», — сказал Новицкий. По итогам экзаменационной тренировки будет принято окончательное решение о готовности экипажей «Союза МС-25» к предстоящему полёту на станцию.

Миссия Дайсон продлится до сентября, после чего она вернётся на Землю вместе с нашими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом, а Новицкий и Василевская пробудут на станции около двух недель.

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина — это главное советское, а потом и российское учреждение по подготовке космонавтов. Центр был создан в январе 1960 года в Звёздном городке Московской области. В конце 1960-х ЦПК присвоено имя Юрия Гагарина в память о первом космонавте планеты.