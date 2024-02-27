Протесты в Польше не утихают уже несколько недель. Так, в Варшаве сегодня вышли на марш в центр города более 10 тыс. фермеров. Возглавил колонну протестующих трактор с прицепом, на котором установлен сделанный из сена танк.

ТАСС/EPA/Leszek Szymanski

«Организаторы заявили, что не будут блокировать столицу сельхозтехникой», — говорится в сообщении телеканала TVN 24, однако во всех польских городах трактора колоннами ездят по улицам. А в Варшаве маршрут фермеров пролегал мимо зданий Сейма и канцелярии премьер-министра, где они остановились, «чтобы передать петиции».

Global Look Press/ www. imago-images.de

ТАСС/EPA/Leszek Szymanski

ТАСС/EPA/Leszek Szymanski

Global Look Press/ www. imago-images.de

«То, что мы здесь, это не успех, а провал правительства», — заявил перед маршем один из лидеров протеста Степан Войчик. По его словам, главные требования активистов — отказ от деструктивного «зеленого курса», а также ограничение импорта продуктов питания из Украины и из других стран, не входящих в Евросоюз. Протестующие также рассчитывали на встречу с польским премьером Дональдом Туском, но он находится с визитом в Праге.

ТАСС/EPA/Leszek Szymanski

ТАСС/EPA/Leszek Szymanski

Global Look Press/ www. imago-images.de

«Настроение боевое. Автобусы приезжают со всей Польши. Народу собирается действительно много. Мы получаем так много сообщений, что не можем это контролировать», — рассказал перед началом марша журналистам руководитель сельскохозяйственного профсоюза «Солидарность» Славомир Издебский.

Безопасность жителей обеспечивают около четырех тысяч полицейских, а улицы, по которым передвигались польские аграрии, перекрыли.

Ранее Владимир Зеленский пригласил своего польского коллегу Анджея Дуду и премьера Туска приехать до 24 февраля на границу, чтобы договориться, как утихомирить бунтующих «рольников». Но польская делегация на встречу не приехала, заявив, что переговоры смогут пройти лишь в конце марта. А что касается права фермеров на протест, то оно, как считают первые лица Польши, является одной из основных свобод.