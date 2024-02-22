«Игры будущего» — первый в истории мультиспортивный турнир, где участники будут соревноваться не только на спортивных аренах, но и в видеоиграх.

Турнир стартовал в выставочном центре «Казань Экспо», а вместе с реальными ведущими его открыли и несколько виртуальных аватаров. Каждый из них представлял своё направление — «Стратегию», «Технологию», «Тактику», «Скорость».

РИА Новости/Максим Богодвид

Во время церемонии открытия зрители в онлайн-режиме могли наблюдать, как спортсмены могут одновременно состязаться в физической ловкости и цифровых навыках: играть в футбол, хоккей в реальности и в цифровом мире.

РИА Новости/Максим Богодвид Игроки команды Antayd в матче соревнований по тактическому бою WARFACE + лазертаг

РИА Новости/Максим Богодвид Игроки команды BezPontov

РИА Новости/Максим Богодвид Игроки команды Antayd в матче соревнований по тактическому бою WARFACE + лазертаг

РИА Новости/Максим Богодвид

РИА Новости/Максим Богодвид Выступление президента РФ Владимира Путина

Сам формат «Игр будущего» подразумевает использование последних технологических разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

РИА Новости/ Нафис Сиразетдинов

РИА Новости/ Нафис Сиразетдинов Игроки команды Feniks (Узбекистан) в цифровом матче по фиджитал-хоккею

РИА Новости/Максим Богодвид

РИА Новости/ Нафис Сиразетдинов

РИА Новости/ Нафис Сиразетдинов Игроки команд Partizan Esports (Сербия) и Phoenix (Азербайджан)

Так, в одной из дисциплин спортсменам нужно сразиться друг с другом в мини-турнире по игре Counter-Strike 2, а затем одолеть соперника на арене лазертага. Аналогично и в других дисциплинах: виртуальный хоккей в режиме «три на три» — затем мини-хоккей на льду. Кроме того, есть виды спорта, где смешивается и «физика», и «цифра», например, гонки на дронах.

На открытие прибыл президент России Владимир Путин Также на церемонию приехали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Республики Сербской.

Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта. Спортсмены будут соперничать в 21 дисциплине, которые, в свою очередь, поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Всего турнир объединил более двух тысяч спортсменов из 107 стран, а призовой фонд составляет $10 млн.