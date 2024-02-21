Singapore Airshow — третий в мире авиасалон, который по своим масштабам уступает только авиашоу в Фарнборо и Ле-Бурже. Организаторами авиасалона выступают ведомство гражданской авиации Сингапура и Агентство по военным наукам и технологиям.

ТАСС/AP Photo/Vincent Thian Пилотажная группа южнокорейских ВВС «Черные Орлы»

Шоу проходит с 20 по 25 февраля. В нем принимают участие около 1000 компаний из более чем 50 стран. Общая площадь павильонов и площадок — 24 гектара.

ТАСС/EPA Пилотажная группа ВВС Индии «Саранг»

В лётной программе принимают участие пять пилотажных групп. Зрители увидят в воздухе и несколько новинок. Главным дебютантом авиасалона стал китайский среднемагистральный самолет C919 — конкурент российского МС-21.

ТАСС/EPA Боинг AH-64 Apache ВВС Республики Сингапур

ТАСС/EPA

ТАСС/AP Photo/Vincent Thian

ТАСС/EPA Пилотажная группа южнокорейских ВВС «Черные Орлы»

Пассажирское китайское воздушное судно находилось в разработке 15 лет и теперь совершило свой первый долгожданный рейс, бросив вызов Airbus и Boeing. Самолет прибыл из КНР в Сингапур самостоятельно. C919 имеет двухклассную компоновку на 164 пассажирских места. Всего в авиасалоне участвуют пять самолётов китайской разработки, два из которых задействованы в лётных шоу.

ТАСС/EPA Пилотажная группа южнокорейских ВВС «Черные Орлы»

ТАСС/EPA Самолеты Pilatus PC-21 Королевских ВВС Австралии

ТАСС/EPA Китайский самолет Comac C919

ТАСС/AP Photo/Vincent Thian Пилотажная группа южнокорейских ВВС «Черные Орлы»

ТАСС/AP Photo/Vincent Thian Истребитель F-15SG ВВС Республики Сингапур

Еще одной мировой премьерой стало представление нового Falcon 6X. Судно имеет самое большое поперечное сечение салонов среди бизнес-джетов. После премьеры в Сингапуре 6X отправится в демонстрационный тур по Юго-Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии и далее.

На авиасалоне в демопоказе участвует А350-1000, который летает на смеси авиационного керосина с 35% топлива с низким углеродным следом (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Airbus поставил целью к 2030 году для всего своего модельного ряда обеспечить возможность использования 100% SAF.