18 февраля в Красногорске Московской области завершился сезон мотогонок на льду 2023/2024, стартовавший в декабре прошлого года в Каменске-Уральском. Чемпионом России третий раз подряд стал уфимский мотогонщик Никита Богданов, он набрал 30 очков из 30 возможных. Серебро досталось Динару Валееву из Тольятти, а бронзу забрал Дмитрий Солянников из Шадринска.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Александр Щербаков/ТАСС

Ледовый спидвей, или мотогонки на льду, — очень эффектный спорт, как один из вариантов трековых гонок он появился в конце 20-х — начале 30-х годов XX века. Но в реестр FIM (Международная мотоциклетная Федерация) гонки на льду были внесены лишь в 1962 году, а в ходе разработки приложения к кодексу FIM активное участие принимала Федерация мотоспорта СССР.

Александр Щербаков/ТАСС

Александр Щербаков/ТАСС

Основателями ледового спидвея считаются скандинавские мотоциклисты. Первыми советскими гонщиками в этой дисциплине стали Николай Закревский, который разработал и установил шипы на шины мотоцикла, а также Сергей Бучин, который в конце зимы 1938 года провел показательные заезды на льду московского стадиона «Динамо».

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Трассы для ледового спидвея аналогичны трассам для классических мотогонок. Зачастую мотогонки на льду проходят на тех же самых треках, только в зимнее время года. Также можно погонять на замерзших озерах. Все правила полностью повторяют классический спидвей, мотоциклисты едут против часовой стрелки по трассе, длина которой составляет от 260 до 425 метров.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Единственное, что отличает ледовые и классические мотогонки, — сами мотоциклы. Так, вместо четырёх клапанов в двигателе установлено только два (обязательное условие), имеется коробка передач с двумя передачами. Кроме того, у мотоциклов почти плоская низкая рама, маленький топливный бак, отсутствуют аэродинамические обтекатели, имеется передняя и задняя подвеска. Главным же отличием являются шипованные колёса.