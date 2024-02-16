Беспорядочную стрельбу устроили 15 февраля несколько неизвестных в США, в Канзас-Сити, в ходе празднования Super Bowl — финала очередного сезона в американском футболе. Злоумышленники открыли пальбу в толпе во время чемпионского парада местной команды Kansas City Chiefs.

ТАСС/AP Photo/Charlie Riedel

«Супербоул» — одно из важнейших в США спортивных событий, которое традиционно собирает огромную аудиторию у телеэкранов, привлекает многих звёзд шоу-бизнеса и даже политиков, а также сопровождается премьерами и яркими публичными мероприятиями.

Zuma\TASS

В ходе стрельбы погибла диджей городского радио, мать двоих детей Лиза Лопес-Гальван. Ещё 29 человек получили огнестрельные ранения. Информация о пострадавших российских гражданах не поступала.

Charlie Riedel/AP/ТАСС

AP/TASS/Reed Hoffmann

AP/TASS/Reed Hoffmann

DAVE KAUP/EPA/ТАСС

Полиция Канзас-Сити задержала трёх человек, изъято огнестрельное оружие.

Защитник Kansas City Chiefs Трэвис Келси поделился в соцсети своими переживаниями после случившегося и выразил моральную поддержку всем пострадавшим.

AP/TASS/Reed Hoffmann

AP/TASS/Reed Hoffmann

Келси отметил, что физический ущерб мог оказаться гораздо больше, но в итоге практически всем, кто слышал выстрелы, нанесён психологический вред. «Несмотря на присутствие сотен сотрудников правоохранительных органов, ещё один бессмысленный акт насилия с применением огнестрельного оружия произошёл в той стране, где они случаются с такой частотой, с какой не случаются больше нигде», — отметил спортсмен.

Действительно, подобные инциденты в США происходят с ужасающей регулярностью. Например, в мае 2022 года неизвестный открыл стрельбу после баскетбольного матча между командами Milwaukee Bucks и Boston Celtics, ранив несколько человек. А в июне 2023-го после первой победы Nuggets в НБА стрелок открыл огонь на улице по случайным людям.