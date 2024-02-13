Ломая стереотипы: сверхсовременный курорт в КНДР принял туристов из России
Северная Корея ломает устоявшиеся стереотипы. Считающаяся одной из самых закрытых стран в мире, КНДР приняла первую после долгого перерыва группу иностранных туристов. Возможность посетить страну выпала россиянам.
Совершив насыщенную экскурсию по Пхеньяну, группа из 98 человек отправилась на современный горнолыжный курорт на востоке страны. Среди «счастливчиков» оказались жители не только расположенных неподалёку от Корейского полуострова Приморского и Хабаровского краев, но и туристы из Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.
Курорт «Масикрен» превзошёл все ожидания. Самая высокая точка — 1360 метров. Самый крутой склон — почти 40 градусов. Разные по сложности трассы — и для новичков, и для профессионалов, удобные современные подъёмники, прокат снаряжения, квалифицированные инструкторы, пятизвёздочный отель в соответствии со всеми мировыми стандартами. Всё, как на любом горнолыжном курорте мирового уровня.
«Масикрен», открытый 10 лет назад, во многих источниках представляется как личный проект лидера КНДР Ким Чен Ына. В ходе строительства он регулярно посещал объект. Известно, что будущий северокорейский лидер проходил обучение в Швейцарии, где вполне мог посещать местные горнолыжные курорты и, следовательно, лично получить достоверные представления о том, как устроен сервис таких объектов.
До пандемии Covid-19 Северную Корею ежегодно посещали в среднем около 100 тысяч иностранных туристов, преимущественно из Китая. В январе прошлого года власти КНДР отменили запрет на провоз импортных гаджетов. А в октябре Пхеньян с официальным визитом посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он и посоветовал нашим туристам обратить внимание на Северную Корею.
В марте в страну собираются ещё две туристические группы из России по 100 человек. Также сейчас обсуждается возможность отдыха российских школьников в одном из детских лагерей КНДР.
Явное ограничение для посещения этой страны, впрочем, всё же есть: посетить КНДР самостоятельно нельзя, только через туристическое агентство.
На горнолыжном склоне тоже пока не всё идеально: местному персоналу не помешает накопить некоторый опыт. А участие в прошедшей поездке стоило 750 долларов. Но, несмотря на все нюансы, желающих посетить КНДР оказалось гораздо больше, чем ожидалось изначально.
Однако вряд ли это станет мощным сдерживающим фактором для желающих открыть для себя загадочную страну: горнолыжный курорт «Масикрен» — это лишь часть большой Вонсан-Кальмаского туристического комплекса, строительство которого сейчас идёт полным ходом. По замыслу, он будет включать в себя 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов и четырехкилометровый пляж. Работы начались давно, но были отложены из-за пандемии. Тем не менее уже в ближайшие годы ожидается массовый приток туристов в эти места.