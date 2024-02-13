Северная Корея ломает устоявшиеся стереотипы. Считающаяся одной из самых закрытых стран в мире, КНДР приняла первую после долгого перерыва группу иностранных туристов. Возможность посетить страну выпала россиянам.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Совершив насыщенную экскурсию по Пхеньяну, группа из 98 человек отправилась на современный горнолыжный курорт на востоке страны. Среди «счастливчиков» оказались жители не только расположенных неподалёку от Корейского полуострова Приморского и Хабаровского краев, но и туристы из Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Курорт «Масикрен» превзошёл все ожидания. Самая высокая точка — 1360 метров. Самый крутой склон — почти 40 градусов. Разные по сложности трассы — и для новичков, и для профессионалов, удобные современные подъёмники, прокат снаряжения, квалифицированные инструкторы, пятизвёздочный отель в соответствии со всеми мировыми стандартами. Всё, как на любом горнолыжном курорте мирового уровня.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

«Масикрен», открытый 10 лет назад, во многих источниках представляется как личный проект лидера КНДР Ким Чен Ына. В ходе строительства он регулярно посещал объект. Известно, что будущий северокорейский лидер проходил обучение в Швейцарии, где вполне мог посещать местные горнолыжные курорты и, следовательно, лично получить достоверные представления о том, как устроен сервис таких объектов.

Юрий Смитюк/ТАСС

До пандемии Covid-19 Северную Корею ежегодно посещали в среднем около 100 тысяч иностранных туристов, преимущественно из Китая. В январе прошлого года власти КНДР отменили запрет на провоз импортных гаджетов. А в октябре Пхеньян с официальным визитом посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он и посоветовал нашим туристам обратить внимание на Северную Корею.

В марте в страну собираются ещё две туристические группы из России по 100 человек. Также сейчас обсуждается возможность отдыха российских школьников в одном из детских лагерей КНДР.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Явное ограничение для посещения этой страны, впрочем, всё же есть: посетить КНДР самостоятельно нельзя, только через туристическое агентство.

На горнолыжном склоне тоже пока не всё идеально: местному персоналу не помешает накопить некоторый опыт. А участие в прошедшей поездке стоило 750 долларов. Но, несмотря на все нюансы, желающих посетить КНДР оказалось гораздо больше, чем ожидалось изначально.

Юрий Смитюк/ТАСС

Однако вряд ли это станет мощным сдерживающим фактором для желающих открыть для себя загадочную страну: горнолыжный курорт «Масикрен» — это лишь часть большой Вонсан-Кальмаского туристического комплекса, строительство которого сейчас идёт полным ходом. По замыслу, он будет включать в себя 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов и четырехкилометровый пляж. Работы начались давно, но были отложены из-за пандемии. Тем не менее уже в ближайшие годы ожидается массовый приток туристов в эти места.