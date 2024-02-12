Бразильский карнавал — в самом разгаре, буйство красок и веселье продолжатся до 17 февраля, а 11 и 12 февраля в этом году кульминация праздника, когда проходят основные парады. Карнавал заканчивается Парадом чемпионов в субботу вечером, по сути, лучшим в программе мероприятий. По традиции это своеобразное прощание бразильцев с земными удовольствиями, в частности с мясом и весельем, запрещенными до Пасхи.

EPA/ТАСС

AP/TASS

IMAGO/Anderson Lira/Global Look Press

Zumа/TASS

IMAGO/Carlos Santtos/Global Look Press

IMAGO/Leco Viana/Global Look Press

EPA/ТАСС

Карнавал и футбол — главные национальные гордости Бразилии. У местных жителей они вызывают одинаковый шквал эмоций, но именно карнавал — главный магнит для туристов, которых собирается более 300 тысяч. Они тоже желают разделить веселье, окунуться в вихрь перьев, страз, полуобнаженных тел, зажигательно отплясывающих под бешеные ритмы. Но все равно, главные участники — местные жители, в празднике принимает участие до 5 миллионов человек. Главный карнавал проходит в Рио-де-Жанейро, параллельно волна веселья и музыки накрывает соседние города: Сан-Паулу, Ресифи, Салвадор, Форталеза.

IMAGO/Yuri Murakami/Global Look Press

IMAGO/Vincent Bosson/Global Look Press

EPA/ТАСС

EPA/ТАСС

Бразильский карнавал продолжает развиваться: появляются новые танцы, традиции. В начале 20 века добавились «корсо» — яркие автомобили, из которых зрителей осыпали серпантином и конфетти. В 30-е гг. 20 столетия впервые прошел парад школ самбы, сначала в Рио, а потом и в других городах. До сих пор это главное событие праздника.

AP/TASS

AP/TASS

IMAGO/Vincent Bosson/Global Look Press