В городах России буддийские монахи провели очищающий обряд Дугжууба, призванный избавить верующих от невзгод в преддверии Сагаалгана — Нового года по лунному календарю, который наступит 10 февраля.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Дугжууба — это особое обрядное очищение, производимое накануне лунного нового года. С давних времен последователи буддизма всегда относились к этому обряду с большим благоговением и серьезностью. Дугжууба проводится в 29-й день лунного цикла перед первым весенним новолунием.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

В начале церемонии ламы читают специальный молебен Дугжууба. После чего начинается сам обряд, для которого за стенами дацана разводят ритуальный костер. Во время обряда ламы совершают ритуальное подношение духу-защитнику Чойжал, который призван устранять все пороки и умственные омрачения.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Накануне обряда верующие берут небольшой кусочек сырого теста. Перед сном можно покатать его в руках, помять, мысленно представляя, что туда собираются все наши болезни, проблемы и неудачи, также можно прочитать мантру. Затем шарик можно завернуть в салфетку, бумагу. Уже в день церемонии с позволения ламы этот шарик отправляется в костер, тем самым символизируя очищение.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Обряд также прошел в Иволгинском дацане в Бурятской республике — центре буддизма в России. Именно там расположена резиденция верховного иерарха Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева.

День обряда — самый важный перед Сагаалганом, ведь это день очищения и избавления от негатива. В свою очередь, Сагаалган символизирует «общий» день рождения для буддистов. По традиции люди в своих домах стараются убраться и подготовиться к празднику — ни один уголок не должен остаться забытым.

Местные жители пришли на Дугжуубу с семьями и в национальных костюмах. 10 февраля наступит Новый год по буддийскому календарю — год Синего Дракона. Верующие будут отмечать этот праздник целый месяц.