Впервые в истории столицы России пройдут масштабные празднования Нового года по лунному календарю. Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» начнётся в столице 9 февраля.

Илья Питалев/РИА Новости

Новый год («Чуньцзе») — один из главных и самых древних праздников жителей Китая и других стран Восточной Азии. В 2024 году он наступает в ночь на 10 февраля. Символ нового, 4721 года по восточному календарю — Зелёный Деревянный Дракон. Однако главный цвет этого праздника всегда красный.

Михаил Синицын/ТАСС

На Новом Арбате, Тверском бульваре, Тверской площади, в Камергерском переулке и других местах в центре Москвы уже появились световые арки, красные китайские фонарики, красные пагоды с золотыми крышами, фигурки драконов и свитки с новогодними поздравлениями. В «Аптекарском огороде» разместились красные фонарики, гирлянды и парящие драконы.

Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Бобылев/ТАСС

На Тверском бульваре гости увидят тоннель в красно-золотой цветовой гамме. С обеих сторон Камергерского переулка — со стороны Тверской улицы и Большой Дмитровки — арки в виде сакуры и дракона. Возле памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко — арку, расписанную китайской акварелью.

Михаил Синицын/ТАСС

Илья Питалев/РИА Новости

Москвичей и гостей города ждёт насыщенная культурная программа: красочные шоу, гастрономические ярмарки и световые представления. Антураж — изящные красные пагоды с золотыми крышами, украшенные фонариками и фигурами драконов улицы. Желающие смогут увидеть красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, приобрести памятные сувениры, попробовать традиционные китайские блюда и даже научиться их готовить, а также освоить азы каллиграфии. Также можно будет попробовать традиционные новогодние китайские блюда и научиться играть в «го» — древнюю настольную игру, которая развивает логическое мышление.

Софья Сандурская/ТАСС

Начнутся празднования в пятницу вечером в Камергерском переулке с красочного шоу с участием китайских коллективов. Гостей познакомят с национальными песнями и танцами. На ярмарке можно будет отведать блюда китайской кухни.