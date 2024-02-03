3 февраля Военно-Морской Флот России получил атомный подводный ракетный крейсер «Князь Пожарский». Это пятая атомная подводная лодка проекта 955А «Борей-А». Корабль построили на крупнейшем в России судостроительном комплексе «Севмаш», который находится Северодвинске на побережье Белого моря. Площадь всего предприятия составляет более 300 га. Там подлодку заложили в декабре 2016 года.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Крейсер «Князь Пожарский», как и другие корабли четвертого поколения, составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Кирилл Зыков/РИА Новости

Субмарины этого проекта вооружены 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» и шестью торпедными аппаратами.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Кроме «Князя Пожарского» в рамках проекта 955А «Борей-А» в России создали подводные лодки «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

Кирилл Зыков/РИА Новости Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов

Кирилл Зыков/РИА Новости

В этот же день на передачу атомного крейсера «Князь Пожарский» ФМВ РФ отреагировали в США. Западные СМИ сообщили, что теперь Военно–Морской Флот России стал серьезной угрозой для Вашингтона и маятник преимущества качнулся вновь в сторону Кремля. Журналисты высоко отметили технические характеристики российской субмарины. Также они в курсе, что в 2024 году ВМФ России получит 12 надводных боевых кораблей и четыре подводные лодки. При их строительстве не будет использовано ни одной импортной детали. В Штатах задаются вопросом, как России удалось этого достичь на фоне жестких санкций.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Кирилл Зыков/РИА Новости

Кирилл Зыков/РИА Новости

До этого 1 февраля ВМФ России получил дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт» от предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Это первая серийная подлодка в линейке неатомных субмарин проекта 677 «Лада». Её эксперты уже назвали «Невидимкой».