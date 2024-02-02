2 февраля в городе-герое Волгограде проходят памятные мероприятия в честь 81-й годовщины победы в Сталинградской битве.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Дмитрий РогулинТАСС Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (слева направо) во время возложения цветов на Мамаевом кургане

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее — Сталинграда и Сталинградской области) в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Состоявшееся 17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года сражение окончательно переломило ход войны.

Жители и гости города в этот день согласно устоявшейся традиции массово посещают главное памятное место — Мамаев курган.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В этот день в городе проходят концерты, устраиваются выставки и спортивные соревнования. Музей-заповедник «Сталинградская битва» представит патриотический фестиваль «Родина — герой».