Конкурс «Бешеная пила», в котором сошлись за звание лучшего ледяные скульпторы, состоялся 27 января в Апатитах в Мурманской области. Мероприятие прошло уже в пятый раз и собрало самых ловких мастеров льда и бензопилы.

Лев Федосеев/ТАСС

Зрители увидели яркое шоу с костюмами и, несмотря на соседство со льдом, огненными номерами. За место победителя в 2024 году поборолись ледовые скульпторы непосредственно из Апатитов, а также Удмуртии, Екатеринбурга, Тюмени, Санкт-Петербурга и Алексина. За полтора часа каждый из участников с помощью пилы создал шедевр из ледяной глыбы.

Лев Федосеев/ТАСС

Лев Федосеев/ТАСС

Лев Федосеев/ТАСС

РИА Новости/Дмитрий Дубов

Лев Федосеев/ТАСС

РИА Новости/Дмитрий Дубов

Лев Федосеев/ТАСС

РИА Новости/Дмитрий Дубов

Лев Федосеев/ТАСС

В 2024 году победили члены Союза художников России, скульпторы Мария Соловатова и Лев Брюханов, каждый из которых ваяет уже с четверть века. Они представили совместную работу «Первый солнечный день» с оленем, символизирующим приход весны.