В Москве 17 декабря состоялся финал Международного чемпионата «Битва роботов». В главном сражении в «Экспоцентре» сошлись представители России, Индии, Китая и Турции, собравшие железных бойцов, умеющих бить, пилить, переворачивать и таранить друг друга. Всего в турнире приняли участие 16 команд.

Владимир Гердо/ТАСС Участники команды Roc (Китай), занявшие первое место

Чтобы нанести сопернику как можно больше повреждений и при этом остаться на ходу, нужны хорошие навыки и хорошо оснащённый робот. Особых ограничений по «оружию» нет, поэтому место событий огородили пуленепробиваемым стеклом.

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС Участники команды «ТурбоМеХатроники» (Москва)

Финал выдался поистине зрелищным и захватывающим: китайский боец одним ударом уничтожил индийца. Россияне оказались в этот раз третьими, но получили возможность реабилитироваться в феврале — на «Играх будущего» в Казани.

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Присутствовавший на мероприятии зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко назвал его ярким состязанием инновационных идей и талантов.

Владимир Гердо/ТАСС Участники команды «ТурбоМеХатроники» (Москва), занявшие третье место

Владимир Гердо/ТАСС Кубок международного чемпионата «Битва роботов»

Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС Участники команды Ds roboticsна (Индия)

«Президент поставил задачу — достичь технологического суверенитета России. Каждый отечественный робот, которого вы сегодня увидите, — ещё один шаг на пути к технологическому лидерству», — отметил он.

«Битву роботов» теперь будут проводить ежегодно. Призовой фонд турнира составил 6 млн рублей.

Кубок победителя и приз 3 млн рублей забрали с собой члены команды Roc из Китая. На втором месте оказались DS ROBOTICS из Индии, на третьем — «ТурбоМеХатроники» из Москвы. Все призёры и команда, занявшая четвёртое место (Energy girls), получили путёвки в суперфинал на «Игры будущего» в Казани.