Гуманитарная помощь участникам СВО не исчерпывается медикаментами или тёплыми вещами. Бойцам на фронт идёт и столь необходимая — особенно в осенних и зимних кампаниях — спецтехника, способная пройти по бездорожью и снегу.

Александр Река/ТАСС

К примеру, волонтёры из гуманитарного проекта «Сепар ZOV» собрали для солдат 1-го армейского корпуса ВС России (в недавнем прошлом — Народной милиции ДНР) 20 единиц такой техники — квадроциклов, багги, вездеходов, сообщает 12 декабря фотокорреспондент TACC.

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Днём ранее алтайский региональный портал «Толк» сообщил: краевой штаб Общероссийского народного фронта при поддержке местных бизнесменов и простых граждан собрал большой новогодний груз гуманитарки — около 40 тонн.

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

В одну из фур, которая отправится из Барнаула в ЛНР, погрузили УАЗ-«буханку» и квадроцикл — подарок Алтайского завода самоходных машин. «Квадрик» передадут группе эвакуации медицинской роты, в которой служат мобилизованные из соседней Омской области.

Александр Река/ТАСС

Уазики и квадроциклы не так давно прибыли в зону СВО из Татарстана — как дар руководства КамАЗа и республиканских активистов ОНФ, передавал канал «Вести».

Александр Река/ТАСС

Квадроциклы помогают и в бою. Мобильные группы разведки используют их для обнаружения украинских позиций и корректировки огня. Бойцы на «квадриках» выдвигаются максимально близко к расположению ВСУ, отмечал РЕН ТВ в сообщении об уничтожении одного из опорных пунктов ВСУ на запорожском участке фронта.