В Алтайском крае 2 декабря открылся всесезонный курорт «Манжерок». Событие имеет большое значение для Горного Алтая, активно развивающего туристическую отрасль.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

К открытию подготовили новую необычную площадку — променад «Ледовые скульптуры», создающий сказочную атмосферу, и провели фестиваль ледяных скульптур. Поучаствовавшие в нём скульпторы со всей России создали ледовые произведения искусства на тему «Легенды и мифы Горного Алтая». Вклад в украшение локации внесли глава Сбера Герман Греф и певец Олег Газманов. Исполнитель также выступит на курорте с концертом.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и Олег Газманов

Кирилл Кухмарь/ТАСС Олег Газманов

Кирилл Кухмарь/ТАСС Герман Греф

На «Манжероке» расположен самый большой в Сибири пятизвездочный отель площадью свыше 56 тыс. кв. м в национальном алтайском стиле. В зимнее время на курорте работают тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа, в перспективе на курорте появятся 12 вилл из сибирского кедра, панорамный ресторан на горе Малая Синюха, а инфраструктуру сформируют 67 км горнолыжных трасс, 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Вскоре на «Манжероке» начнётся строительство второго пятизвёздочного отеля. Как заметил зампредседателя правления Сбера Станислав Кузнецов, планируется, что курорт станет новым центром всеобщего притяжения.