«Незаживающая рана Донбасса» — такое название носит мемориальный комплекс, открытый 29 ноября в посёлке Видное-1, пригороде Луганска.

Памятники защитникам народной республики и погибшим мирным жителям — часть ансамбля мемориального кладбища. Здесь захоронены почти 400 уроженцев Луганщины, убитых в боях или ставших жертвами обстрелов ВСУ.

Александр Река/ТАСС

Мемориальный комплекс было решено создать на месте стихийно возникшего кладбища, где только в 2014 году были похоронены более 300 жителей Луганщины, убитых в ходе так называемой «антитеррористической операции» Киева.

Впоследствии здесь же отдавали последний долг ополченцам, погибшим на фронте. Личности 160 мирных жителей из 223 и 99 из 171 бойцов ополчения так и остались неопознанными.

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

«Я хочу, чтобы мы все с вами осознали значение этого мемориала. Ведь здесь, кроме погибших летом 2014 года жителей Луганска, теперь нашли свой последний покой старики-инвалиды кременского дома-интерната, сгоревшие заживо в марте 2022 года. Здесь жители города Попасная, которые оказались на острие атаки и которыми украинская армия прикрывалась как живым щитом», — приводит Луганский информцентр слова Анны Сороки, советника главы ЛНР, руководителя рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии.

Здесь же, в братской могиле, погребены останки Ивана Владимировича Селихова, жителя поселка Вороново, замученного украинскими карателями за то, что его сыновья встали на сторону ополчения, рассказала Анна Сорока.

Александр Река/ТАСС

На мемориальном кладбище — могилы бойцов Народной милиции ЛНР и российской армии, которые пришли на защиту республики в первые дни и недели СВО и смогли прорвать железную линию обороны врага.

«Я своими глазами видела, как они шли на штурм города Счастье, как улицу за улицей освобождали города Рубежное и Северодонецк, как с горящими глазами прикрывали собой мирных жителей, которые пытались спастись от артобстрелов. Как, несмотря на сложность обстановки, они сохраняли доброту и верность», — приводит ТАСС слова Анны Сороки.

Александр Река/ТАСС

«Война забирает лучших. И от этого становится так горько», — добавила советник луганского руководителя.

«Как говорили некоторые политики, нас необходимо было оградить колючей проволокой и забросать бомбами. Но ничего у них не получилось и никогда не получится… Это память о том, насколько дорогой ценой нам далась наша свобода», — сказал, выступая на открытии мемориала, глава ЛНР Леонид Пасечник.

Александр Река/ТАСС

В церемонии также принимал участие первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он подчеркнул — жители Луганщины, вставшие на защиту родной земли весной 2014-го и в последующие месяцы и годы, отстаивали право говорить на русском языке, быть частью русского мира, России. «Сегодня день восстановления справедливости, памяти, уважения», — сказал Кириенко.

Александр Река/ТАСС

Мемориал близ столицы нового российского региона был создан по прямому поручению главы государства. Владимир Путин своим решением специально выделил средства из президентского резервного фонда, отметил Сергей Кириенко.

Обустройство комплекса по просьбе властей ЛНР выполнило Российское военно-историческое общество (РВИО), сообщает ТАСС. Проект мемориального кладбища был подготовлен архитектором Константином Фоминым, скульптурные композиции создал московский художник Михаил Баскаков.

Во входной группе размещена фигура матери, которая держит на руках тело убитого сына. Архитектурная доминанта мемориала — 16-метровый обелиск, на вершине которого — бронзовая фигура ангела с крестом в руке.

Для кладбища разработана единая форма надгробной плиты, при этом ряд табличек имеет надписи «Жертва украинской агрессии» (для гражданских лиц) и «Неизвестный защитник Отечества» — для ополченцев, чьи личности еще не удалось установить, передаёт ТАСС.

«Самое важное — чтобы на тех могильных плитах, на которых написано «Жертва украинской агрессии» или «Неизвестный защитник Отечества», появились фамилии и имена», — приводит Луганский информцентр слова зампредседателя РВИО Николая Овсиенко, участвовавшего в церемонии открытия.

Овсиенко особо отметил ту работу, которая уже была проделана советником главы ЛНР Анной Сорокой и рабочей группой по розыску захоронений, которую она возглавляет. Кроме того, большую помощь оказал Следственный комитет России.

Самое главное — «чтобы это сакральное место стало достойным мемориалом, где можно и нужно поклониться памяти безвинно павших людей», подчеркнул замруководителя РВИО.

«Для нас этот мемориал станет еще одним символом непокорённости Донбасса», — подчеркнул Леонид Пасечник.