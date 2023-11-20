«Он справлялся». Россия прощается с Аманом Тулеевым
Страна провожает в последний путь Амана Тулеева, двадцать лет возглавлявшего Кузбасс
20 ноября на 80-м году жизни скончался видный государственный деятель Аман Тулеев, более двадцати лет, с 1997 по 2018 год, руководивший Кемеровской областью.
О смерти бывшего губернатора Кузбасса сообщил нынешний глава шахтёрского региона Сергей Цивилёв, работавший в команде Тулеева и сменивший его на руководящем посту.
Цивилёв подчеркнул, с Аманом Гумировичем Тулеевым связана целая эпоха: он возглавил угольный регион в тяжелое время, «когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса».
Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей, написал губернатор в своём Telegram-канале.
«Земляки, проживавшие там, рассказывали, что в Кемеровской области система слаженно работает на защиту людей, особенно тех, кто особо нуждается в поддержке. Возглавлять шахтерский край — дело сложное, и он справлялся», — написал на своей странице «ВКонтакте» коллега Тулеева по пулу региональных руководителей 2000-х и 2010-х годов, ныне депутат Госдумы Шолбан Кара-Оол (глава Тывы в 2007–2021 гг.).
Аман Гумирович не боялся и разговаривать с шахтерами, и требовать помощи от верховной власти — от президента и правительства России, сказал ТАСС экс-губернатор Новосибирской области, бывший полпред в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. «Для людей, которые находятся в кризисной ситуации, очень важно найти человека, которому можно доверять. Тулеев стал в то время таким лидером», — отметил политик.
Когда двадцать лет назад в Горном Алтае произошло разрушительное землетрясение, Тулеев одним из первых помог пострадавшим, направив из Кузбасса необходимые стройматериалы, вспомнил действующий глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
«Аман Гумирович был неординарной сильной личностью, мудрым, ответственным и требовательным руководителем… всегда уделял большое внимание проблемам и заботам своих земляков», — приводит ТАСС слова полпреда президента в Сибирском ФО Анатолия Серышева.
Аман Гумирович (урождённый Аман-гельды Молдыгазыевич) Тулеев родился в конце войны, в мае 1944 года, в туркменском городе Красноводске, в казахско-татарской семье. В биографии политика говорится, что его вырастил и воспитал отчим, Иннокентий Власов. В начале 1960-х, ещё до службы в армии, Аман Тулеев начал работать на железной дороге дежурным по станции Мундыбаш в Кемеровской области. В 1973 году заочно окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Долгие годы работал в системе министерства путей сообщения, к 1988 году был назначен начальником Кемеровской железной дороги. А за три года до этого возглавил отдел транспорта в обкоме партии.
В конце перестройки земляки поддержали выбор Тулеева в пользу большой политики — в 1990-м начальник кузбасских железных дорог был избран в областной совет народных депутатов и в Верховный Совет РСФСР.
Уже в следующем, 1991 году Аман Тулеев баллотировался в президенты России, набрав 7% голосов избирателей и заняв четвёртое место после Бориса Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского. Само по себе участие кузбасского политика в федеральной политике (а он выдвигал кандидатуру в 1996 и 2000 годах) помогало привлекать общее внимание и к проблемам Сибири в целом, и к нуждам шахтёрского края.
С 1993 года Тулеев представлял Кузбасс в Совете Федерации, в течение двух лет возглавлял областное законодательное собрание, а в 1996–1997 гг. был на посту министра по сотрудничеству со странами СНГ.
Губернаторский пост Аман Тулеев занял летом 1997 года по распоряжению президента Ельцина. В октябре того же года кузбассцы своим голосованием подтвердили легитимность главы области (более 94% голосов на выборах).
В апреле 2001 года Тулеев был переизбран, а в 2005 и 2010 гг. его полномочия продлевали по представлению президента Владимира Путина. В 2015 году Тулеев победил на выборах губернатора, получив 96,69% голосов избирателей.
Тулеев попросил об отставке после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, унёсшем жизни 60 человек. Он выступил с открытым видеообращением к кемеровчанам 1 апреля 2018 года, а также обратился к главе государства с просьбой досрочно прекратить его полномочия. В тот же день в телефонном разговоре Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу на посту главы Кузбасса.
В том же месяце Аман Гумирович стал депутатом Кемеровского облсовета, а затем был избран его спикером. В сентябре того же года его назначили ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.