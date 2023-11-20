20 ноября на 80-м году жизни скончался видный государственный деятель Аман Тулеев, более двадцати лет, с 1997 по 2018 год, руководивший Кемеровской областью.

О смерти бывшего губернатора Кузбасса сообщил нынешний глава шахтёрского региона Сергей Цивилёв, работавший в команде Тулеева и сменивший его на руководящем посту.

Цивилёв подчеркнул, с Аманом Гумировичем Тулеевым связана целая эпоха: он возглавил угольный регион в тяжелое время, «когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса».

Анатолия Кузярина и Дмитрия Соколова /Фотохроника ТАСС Народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Гумирович Тулеев и председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин на первомайском митинге в Новокузнецке. 1991

Б. Коробейников/РИА Новости Председатель исполнительного комитета областного Совета народных депутатов Аман Тулеев выступает на общегородском митинге во время 12-часовой политической забастовки шахтеров. 1990

Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«Земляки, проживавшие там, рассказывали, что в Кемеровской области система слаженно работает на защиту людей, особенно тех, кто особо нуждается в поддержке. Возглавлять шахтерский край — дело сложное, и он справлялся», — написал на своей странице «ВКонтакте» коллега Тулеева по пулу региональных руководителей 2000-х и 2010-х годов, ныне депутат Госдумы Шолбан Кара-Оол (глава Тывы в 2007–2021 гг.).

Анатолий Семехин/ТАСС Кандидаты в Президенты РФ Геннадий Зюганов и Аман Тулеев, прибывшие в Екатеринбург, встретились с руководством области и возложили цветы к памятнику В. И. Ленину. 1996

Кузярин Анатолий/Фотохроника ТАСС Член Совета Федерации Аман Гумирович Тулеев на митинге горняцких коллективов и ветеранских организаций, критикующих центральную и местную власть за невнимательное отношение к проблемам рабочих. 1995

Аман Гумирович не боялся и разговаривать с шахтерами, и требовать помощи от верховной власти — от президента и правительства России, сказал ТАСС экс-губернатор Новосибирской области, бывший полпред в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. «Для людей, которые находятся в кризисной ситуации, очень важно найти человека, которому можно доверять. Тулеев стал в то время таким лидером», — отметил политик.

Когда двадцать лет назад в Горном Алтае произошло разрушительное землетрясение, Тулеев одним из первых помог пострадавшим, направив из Кузбасса необходимые стройматериалы, вспомнил действующий глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС Кандидаты в Президенты РФ Владимир Жириновский и Аман Тулеев. 1996

Валентин Кузьмин/ТАСС Галантный Аман Тулеев. (В перерыве заседаний Второго съезда Народно-патриотического Союза России, который прошел в Москве). 1998

«Аман Гумирович был неординарной сильной личностью, мудрым, ответственным и требовательным руководителем… всегда уделял большое внимание проблемам и заботам своих земляков», — приводит ТАСС слова полпреда президента в Сибирском ФО Анатолия Серышева.

Аман Гумирович (урождённый Аман-гельды Молдыгазыевич) Тулеев родился в конце войны, в мае 1944 года, в туркменском городе Красноводске, в казахско-татарской семье. В биографии политика говорится, что его вырастил и воспитал отчим, Иннокентий Власов. В начале 1960-х, ещё до службы в армии, Аман Тулеев начал работать на железной дороге дежурным по станции Мундыбаш в Кемеровской области. В 1973 году заочно окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Долгие годы работал в системе министерства путей сообщения, к 1988 году был назначен начальником Кемеровской железной дороги. А за три года до этого возглавил отдел транспорта в обкоме партии.

Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС Губернатор Томской области Виктор Кресс, председатель правительства РФ Евгений Примаков, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время заседания. 1999

Кузярин Анатолий/ТАСС Мэр города Москвы Юрий Лужков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. 2000

Кузярин Анатолий/Фотохроника ТАСС Премьер-министр Правительства России Виктор Степанович Черномырдин (справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на шахте «Зыряновская», где 2 декабря в результате взрыва метана погибли 67 горняков. 1997

В конце перестройки земляки поддержали выбор Тулеева в пользу большой политики — в 1990-м начальник кузбасских железных дорог был избран в областной совет народных депутатов и в Верховный Совет РСФСР.

Уже в следующем, 1991 году Аман Тулеев баллотировался в президенты России, набрав 7% голосов избирателей и заняв четвёртое место после Бориса Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского. Само по себе участие кузбасского политика в федеральной политике (а он выдвигал кандидатуру в 1996 и 2000 годах) помогало привлекать общее внимание и к проблемам Сибири в целом, и к нуждам шахтёрского края.

Алексей Куденко/РИА Новости Сергей Шойгу и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в Кемеровской области во время совещания в оперативном штабе МЧС РФ на шахте «Распадская», где произошел взрыв. 2010

Чумичев Александр/ТАСС Сергей Миронов (на снимке справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) посетили шахту им. Кирова в городе Ленинске-Кузнецком. 2003

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства России Дмитрий Медведев и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев общаются с работниками угольной шахты «Комсомолец». 2012

С 1993 года Тулеев представлял Кузбасс в Совете Федерации, в течение двух лет возглавлял областное законодательное собрание, а в 1996–1997 гг. был на посту министра по сотрудничеству со странами СНГ.

Губернаторский пост Аман Тулеев занял летом 1997 года по распоряжению президента Ельцина. В октябре того же года кузбассцы своим голосованием подтвердили легитимность главы области (более 94% голосов на выборах).

Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время посещения угольного разреза «Междуреченский». 2002

Александр Кряжев/РИА Новости Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. 2018

В апреле 2001 года Тулеев был переизбран, а в 2005 и 2010 гг. его полномочия продлевали по представлению президента Владимира Путина. В 2015 году Тулеев победил на выборах губернатора, получив 96,69% голосов избирателей.

Тулеев попросил об отставке после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, унёсшем жизни 60 человек. Он выступил с открытым видеообращением к кемеровчанам 1 апреля 2018 года, а также обратился к главе государства с просьбой досрочно прекратить его полномочия. В тот же день в телефонном разговоре Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу на посту главы Кузбасса.

В том же месяце Аман Гумирович стал депутатом Кемеровского облсовета, а затем был избран его спикером. В сентябре того же года его назначили ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.