В Дубае в эти дни, с 13 по 17 ноября, проходит крупнейший смотр мировых производителей самолётов, вертолётов и беспилотников, а также другой военной и гражданской техники — авиасалон Dubai Airshow 2023. В выставке активное участие принимает и Россия в лице «Рособоронэкспорта».

Нина Падалко/РИА Новости Авиасалон Dubai Airshow 2023. Дубай. ОАЭ

Отечественная компания на площадке более чем в 750 квадратных метров представила более 250 экспонатов, которые заинтересовали представителей ВВС и специалистов по ПВО и радиоэлектронной борьбе из разных стран мира.

Нина Падалко/РИА Новости Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

«Рособоронэкспорт» впервые показал в Дубае «Аллигатор» — боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 с линейкой авиационных средств поражения, отмечает ТАСС. «Аллигатор» — модификация знаменитой «Черной акулы» (Ка-50) — получил признание экспертов как лучший вертолёт в своём сегменте рынка.

Нина Падалко/РИА Новости Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Е

Безусловный интерес гостей салона вызвало самое современное направление российского авиапрома — беспилотные аппараты. Мировой аудитории впервые продемонстрировали экспортный вариант комплекса «Орлан-30» — дрона-разведчика, оснащённого лазерной системой целеуказания для высокоточных боеприпасов. В России «Орлан-30» показали совсем недавно — в августе, на выставке «Армия-2023».

Нина Падалко/РИА Новости Разведывательный беспилотный летательный аппарат «Орлан-30»

Также общее внимание привлёк тяжёлый транспортник производства «Ильюшина» — модернизированный Ил-76МД. Эта модификация — Ил-76МД-90А (Э) — может взлетать с грунтовых аэродромов, экономнее, чем предшественники, расходует топливо, и может перевозить на расстояние до 5 тысяч километров грузы до 52 тонн. Также самолёт отличает «расширенная номенклатура перевозимой и десантируемой техники и вооружения», сообщили представители «Рособоронэкспорта».

Нина Падалко/РИА Новости Тяжелый транспортный Ил-76МД-90А (Э)

Впервые за пределами России выставляется крылатая ракета Х-69, имеющая уникальную квадратную форму. Ракета разработана для того, чтобы легко вписаться в фюзеляж российского истребителя-невидимки пятого поколения Су-57. Х-69 обладает рядом особенностей, делающих её многофункциональным, незаметным и высокоточным современным боеприпасом.

Нина Падалко/РИА Новости Стенд компании «Рособоронэкспорт»

Сугубо военными разработками российская экспозиция не ограничилась. «Рособоронэкспорт» представил в том числе многоцелевой вертолет Ка-32А11М и вертолёт Ми-171А3 для обслуживания шельфовых буровых платформ.

Нина Падалко/РИА Новости Пожарный вертолет Ка-32А11М

Нина Падалко/РИА Новости Вертолет Ми-171А3 для обслуживания шельфовых буровых платформ

А пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ впечатлила публику своим неповторимым мастерством.

Нина Падалко/РИА Новости Выступление пилотажной группы ВКС России «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ

Посетители международного авиасалона проявили интерес ко всей номенклатуре российского оружия, отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. Идут консультации как о новых поставках, так и о промышленной кооперации. Так, подписан контракт на поставку и организацию лицензионного производства в Индии российских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С».