Ставший уже традиционным турнир сёрферов Cold Water Cup 2023 стартует в Приморье. Около тридцати любителей экстремального драйва на холодной воде съехались во Владивосток со всей России. География участников стала ещё шире: на соревнования прибыли не только местные спортсмены, но и искатели ярких впечатлений из Калининграда, Красноярска, Москвы, Мурманска, Норильска, Петропавловска-Камчатского, Сочи и Южно-Сахалинска.

Юрий Смитюк/ТАСС

Виталий Аньков/РИА Новости

Юрий Смитюк/ТАСС

В бухте Чернышёва на острове Русском уже прошёл подготовительный этап, в ходе которого сёрферы показали своё мастерство в свободном катании.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Свободная серф-сессия сгладила разочарование участников: турнир должен был стартовать ещё 6 ноября, но неблагоприятный прогноз погоды вынудил перенести начало на несколько дней. Так, 8-го числа температура воды в бухте составляла всего 8 градусов по Цельсию, а воздух вообще остыл до минусовых значений, выпал снег. Для сравнения: на острове Бали, давно облюбованном любителями сёрфинга со всего мира, температура воздуха в течение всего года колеблется у отметки +30.