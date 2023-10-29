Неустойчивая погода в период, который метеорологи называют предзимьем, пришла в столицу и принесла первый заметный снег.

Владимир Астапкович/РИА Новости

В это время волны тёплого атлантического воздуха чередуются с похолоданиями, облачность увеличивается, как и объемы осадков.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Специалисты обещают устойчивую зимнюю погоду лишь к середине декабря.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Владимир Федоренко/РИА Новости

А пока автомобилисты стоят в очередях на смену резины, горожане не знают, какую одежду доставать из шкафа, а веселящиеся дети лепят снеговиков.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Через пару дней в Москве опять будет +10.