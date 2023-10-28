Накануне Хеллоуина тыквой угостили даже тигрёнка
28 октября 2023
Канун Всех Святых или Хеллоуин — популярный праздник, отмечаемый в странах Запада. В этот день там принято наряжаться в разные «страшные» костюмы, рассказывать страшные истории и всячески веселиться. Главный узнаваемый символ этого праздника — тыква. Их особым образом вырезают, превращая в фонари. Накануне Хеллоуина детенышам животных в разных городах и странах принесли в подарок аппетитные тыквы. Сурикаты, бегемоты и даже тигрёнок попробовали «праздничное блюдо».
Klaus-Dietmar Gabbert//Global Look Press
Klaus-Dietmar Gabbert//Global Look Press
Matthew Lissimore/Global Look Press
Matthew Lissimore/Global Look Press
Matthew Lissimore/Global Look Press
Matthew Lissimore/Global Look Press
Uli Deck/Global Look Press
Uli Deck/Global Look Press
Gustavo Valiente/Global Look Press
Gustavo Valiente/Global Look Press