Танцы в Кремле. Турнир «Кубок Кремля — Гордость России!» собрал лучших
22 октября 2023
21 октября в Государственном Кремлевском дворце состоялся международный танцевальный турнир «Кубок Кремля — Гордость России!».
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
На соревнованиях выступили представители России, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Румынии, Узбекистана и Хорватии.
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В жюри работали специалисты из Италии, Казахстана, Латвии, Эстонии, США и России.
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Выступления дуэтов звезд профессионального танца сопровождали два оркестра.