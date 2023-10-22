21 октября в Государственном Кремлевском дворце состоялся международный танцевальный турнир «Кубок Кремля — Гордость России!».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На соревнованиях выступили представители России, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Румынии, Узбекистана и Хорватии.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В жюри работали специалисты из Италии, Казахстана, Латвии, Эстонии, США и России.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Выступления дуэтов звезд профессионального танца сопровождали два оркестра.