Принцессы на арене. В Саратове проходит красочный цирковой фестиваль
21 октября 2023
С 19 по 22 октября в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных в девятый раз проходит международный фестиваль «Принцесса цирка».
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В единственном в мире фестивале подобного рода участвуют представительницы многих стран — от Франции до Эфиопии. Роль ведущего досталась народному артисту РФ Эдгарду Запашному.
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Особенность этого масштабного циркового праздника — никаких мужчин на арене.
Екатерина Чеснокова/РИА Новости