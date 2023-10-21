С 19 по 22 октября в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных в девятый раз проходит международный фестиваль «Принцесса цирка».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В единственном в мире фестивале подобного рода участвуют представительницы многих стран — от Франции до Эфиопии. Роль ведущего досталась народному артисту РФ Эдгарду Запашному.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Особенность этого масштабного циркового праздника — никаких мужчин на арене.