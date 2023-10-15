В Москве проходит выставка оружия и товаров для охоты
15 октября 2023
C 12 по 15 октября в Гостином дворе проходит Московская международная выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2023».
Bulkin Sergey/Global Look Press
Bulkin Sergey/Global Look Press
Bulkin Sergey/Global Look Press
В рамках этой отраслевой выставки объединились производители, продавцы и пользователи оружия — гражданского, охотничьего, спортивного и холодного.
Bulkin Sergey/Global Look Press
Bulkin Sergey/Global Look Press
Bulkin Sergey/Global Look Press
Bulkin Sergey/Global Look Press
Программой мероприятия были предусмотрены дискуссии, лекции и мастер-классы.
Bulkin Sergey/Global Look Press
Bulkin Sergey/Global Look Press