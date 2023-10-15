C 12 по 15 октября в Гостином дворе проходит Московская международная выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2023».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Bulkin Sergey/Global Look Press

Bulkin Sergey/Global Look Press

В рамках этой отраслевой выставки объединились производители, продавцы и пользователи оружия — гражданского, охотничьего, спортивного и холодного.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Bulkin Sergey/Global Look Press

Bulkin Sergey/Global Look Press

Bulkin Sergey/Global Look Press

Программой мероприятия были предусмотрены дискуссии, лекции и мастер-классы.

Bulkin Sergey/Global Look Press