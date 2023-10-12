В Луганске, на территории Республиканского вокзального комплекса и рядом с недавно открытым Дворцом молодёжи, проходит выставка трофейной техники, захваченной у ВСУ.

Александр Река/ТАСС

Среди экспонатов — бронированный многоцелевой транспортёр (МТ-ЛБ), зенитный ракетный комплекс, артиллерийские установки, машины-амфибии, боевые машины пехоты.

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

Новая экспозиция трофеев не первая выставка подобного рода. Так, например, 9 мая прошлого года, ко Дню победы, на Театральной площади Луганска выставили бронемашину Saxon британского производства, украинские броневики «Козак» и «Кугуар», противотанковые комплексы — британо-шведский NLAW и американский LAW, а также беспилотник украинской сборки «Фурия».