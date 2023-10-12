По всему еврейскому государству проходят похороны бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибших в ходе военной операции против палестинской группировки ХАМАС.

Израильская сторона сообщает о том, что общее число жертв с момента нападения боевиков ХАМАС на прилегающие к сектору Газа районы составило 1,3 тысячи человек убитыми и свыше 3,7 тысячи ранеными. Собственно «безвозвратные потери» ЦАХАЛ составляют более двухсот солдат и офицеров.

ТАСС/ EPA/ABIR SULTAN

11 октября посольство Израиля в Москве подтвердило факт гибели российского гражданина Дмитрия Решетникова, служившего в ЦАХАЛ. Как сообщает «Коммерсант», несколько дней до этого Дмитрий числился пропавшим без вести.

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В тот же день пресс-служба ЦАХАЛ обнародовала в соцсети X (в прошлом Twitter) имена 14 погибших военных, среди которых упомянут житель Хайфы Эмиль Самойлов, по некоторым данным — уроженец Москвы.

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ТАСС/ Nir Alon/ZUMA Press Wire Похороны в Иерусалиме сержанта армии обороны Израиля Ади Цура

Палестинская сторона сообщала о гибели 1,1 тысячи человек и ранении свыше 5,3 тысячи. По израильской версии, которую 12 октября озвучил канал Sky News, армия обороны ликвидировала не менее 1 тысячи боевиков ХАМАС.