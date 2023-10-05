На базе Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе проходят самые крупные состязания сезона по парашютному спорту. Соревнования, приуроченные ко дню рождения президента России Владимира Путина, стартовали 1 октября и продлятся до 8-го.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Елена Афонина/ТАСС

Одновременно здесь же проходит финал кубка России памяти первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Елена Афонина/ТАСС

Елена Афонина/ТАСС

В соревнованиях участвуют 94 спортсмена из России, Белоруссии, Казахстана. В их числе — чемпионы мира и Европы, мастера спорта, призеры международных соревнований. Мастера парашютного спорта «поборются в ярких, экстремальных и зрелищных дисциплинах купольного пилотирования», а также в точности приземления в личном и командном зачетах, передаёт портал «Чечня сегодня».

Елена Афонина/ТАСС

Кирилл Зыков/РИА Новости

В качестве площадки, уже не впервые, был избран один из самых крупных в мире центров воздушной подготовки Goodsky, который включает в себя в том числе дропзону, аэродинамический комплекс и взлетно-посадочную полосу.