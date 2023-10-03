Впервые в России, в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва», открылся центр по обучению пилотированию БПЛА. Запущен первый поток: 26 слушателей курса проступили к обучению, которое продлится около полутора месяцев. Пройти обучение по программе может любой желающий. В ближайшее время планируется обучить более миллиона специалистов по всей стране.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Чтобы понять, как работает FPV-дрон, потребуется изучить его «начинку». В специализированном центре для этого есть всё.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По окончанию курса «птички» в руках опытных пилотов будут не только участвовать в соревнованиях, но и могут быть использованы в реальном бою.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

Обучение живым полётам после освоения симулятора продолжается 2–3 месяца.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

Образовательный центр даёт право на дальнейшее обучение: любой выпускник получает статус преподавателя.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Свободному полёту реального дрона мешают препятствия — электрические провода, столбы, здания. Но симулятор — первый шаг, его можно освоить меньше чем за месяц.