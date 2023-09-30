В Ереване проходит акция в поддержку арестованного в Азербайджане бизнесмена Рубена Варданяна, экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Участники выступают также в поддержку других армян, арестованных в последние дни азербайджанскими властями.

Протестующие собрались возле здания хранилища древних рукописей Матенадарана в столице Армении.

Александр Патрин/ТАСС

«Рубен Варданян и наши другие соотечественники должны быть немедленно выпущены на свободу. Армянские власти должны сделать все для этого», — заявил на митинге актёр театра и кино Вардан Петросян.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Рубена Варданяна задержали 27 сентября возле границы Азербайджана при попытке выехать в Армению через пункт пропуска «Лачин». Ему инкриминируют совершение преступлений, связанных с финансированием терроризма, созданием и участием в непредусмотренных законодательством вооружённых формированиях или группировках, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. Сабаильский суд Баку избрал в отношении бывшего государственного министра меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Рубен Варданян является основателем российской компании «Тройка диалог» и первым президентом школы управления «Сколково». Около года назад предприниматель объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах.

Помимо Варданяна, азербайджанские власти задержали экс-министра иностранных дел и бывшего помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давида Бабаяна, бывшего заместителя командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давида Манукяна и других лиц.

30 сентября Армения сообщила о прибытии в страну более 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха. Всего, по официальным данным, в НКР проживали порядка 120 тысяч армян.