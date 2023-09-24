Во Владивостоке состоялась Азиатско-Тихоокеанская олимпиада по первой помощи, в которой приняли участие около ста человек.

РИА Новости/Виталий Аньков

Участниками стали медицинские, спасательные, пожарные и полицейские команды и команды подростков-школьников. Они продемонстрировали навыки оказания помощи в различных ситуациях, при работе с дыхательными путями, при остановке кровотечений и в других случаях. Участники применили имеющиеся знания в проведении аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

РИА Новости/Виталий Аньков

РИА Новости/Виталий Аньков

РИА Новости/Виталий Аньков

РИА Новости/Виталий Аньков Участники показывают навык оказания первой помощи пострадавшим во время боевых действий

Помимо соревнований команд, на олимпиаде провели мастер-классы по сердечно-лёгочной реанимации, оказанию помощи при травмах и ушибах и другие. На специально созданной «улице здоровья» любой участник или гость мероприятия смог получить информацию о своём здоровье и способах его улучшения.

РИА Новости/Виталий Аньков

РИА Новости/Виталий Аньков Участники показывают навык оказания первой помощи пострадавшим в ДТП

РИА Новости/Виталий Аньков

РИА Новости/Виталий Аньков

По данным научных исследований, одна из причин смертности — неумение своевременно оказать первую помощь до приезда экстренных служб. Количество случаев потенциально предотвратимой смерти составляет до 100 случаев на 100 тысяч населения в год.

Настолько масштабная олимпиада ранее проходила только в Санкт-Петербурге, но теперь станет ежегодной традицией в дальневосточной столице.