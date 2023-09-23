Мотосезон официально закрылся в Москве 23 сентября. Традиционно огромная колонна мотоциклистов и членов мотоклубов проехала два круга по Садовому кольцу.

Илья Питалев/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

Перед началом проезда состоялся фестиваль, на котором выступили каскадёры и популярные артисты, такие как группы Join Trip и Mister Twister и рок-исполнитель Артур Беркут.

Илья Питалев/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

Чтобы мотоциклисты могли полноценно завершить сезон, на Садовом кольце временно полностью перекрыли движение транспорта. Его возобновили, как только байкеры завершили проезд.

Илья Питалев/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

И. о. заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил перед началом мероприятия, что такие торжества показывают, как много в Москве мотоциклистов, и позволяют поближе познакомиться с мотокультурой, не забывая при этом о взаимоуважении на дороге.