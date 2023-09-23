Железные кони на Садовом кольце: в Москве закрылся мотосезон-2023
23 сентября 2023
Мотосезон официально закрылся в Москве 23 сентября. Традиционно огромная колонна мотоциклистов и членов мотоклубов проехала два круга по Садовому кольцу.
Илья Питалев/РИА Новости
Илья Питалев/РИА Новости
Перед началом проезда состоялся фестиваль, на котором выступили каскадёры и популярные артисты, такие как группы Join Trip и Mister Twister и рок-исполнитель Артур Беркут.
Илья Питалев/РИА Новости
Илья Питалев/РИА Новости
Чтобы мотоциклисты могли полноценно завершить сезон, на Садовом кольце временно полностью перекрыли движение транспорта. Его возобновили, как только байкеры завершили проезд.
Илья Питалев/РИА Новости
Илья Питалев/РИА Новости
И. о. заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил перед началом мероприятия, что такие торжества показывают, как много в Москве мотоциклистов, и позволяют поближе познакомиться с мотокультурой, не забывая при этом о взаимоуважении на дороге.
Илья Питалев/РИА Новости
Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов