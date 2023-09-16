Мощный ураган и наводнения в Ливии унесли жизни тысяч людей. На востоке страны в городе Дарна натиск стихии не выдержали плотины. В результате целые кварталы оказались унесены в море.

EPA/ТАСС

10 сентября на Ливию обрушился ураган «Даниэль». Больше других пострадали прибрежные города — Дерна, Джабаль аль-Ахдар и Бенгази. Сусу и Дерну ливийские власти объявили зонами стихийного бедствия. На востоке страны из-за непрекращающихся ливней по-прежнему не работают аэропорты и морские порты.

EPA/ТАСС

Government of National Unity/Global Look Press

Прорыв главной плотины в Дарне уничтожил примерно четверть города. Потоки воды смывали в море целые здания вместе со спящими в них людьми. По данным на 15 сентября, обнаружено более 11 тыс. тел погибших. Ещё 20 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Кадр из видео

Government of National Unity/Global Look Press

Генеральная прокуратура Ливии приступила к расследованию обстоятельств обрушения плотин близ города Дерна. Как заявил глава надзорного ведомства Сиддик ас-Сур, расследование начато с целью выяснить причины обрушения плотин близ Дерны и привлечь к ответственности виновных в преступлении.

Government of National Unity/Global Look Press

The eastern-based government of/Global Look Press

Как сообщил глава Ливийского национального центра по борьбе с болезнями Хайдар ас-Саих, зафиксировано 55 случаев отравления среди детей из-за загрязнения воды в городе Дерна. Он отметил необходимость эвакуации районов, которые были затоплены из-за наводнений. Власти сообщают о рисках эпидемии из-за тяжёлой ситуации.

EPA/ТАСС

Россия направила в Ливию несколько самолётов с гуманитарной помощью, в том числе оборудование, одеяла и палатки. В африканскую страну отправились спасатели и медики.

16 сентября в Ливию прилетел уже третий борт МЧС России с аэромобильным госпиталем. На нём прибыли около 35 сотрудников ведомства, они будут оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

МЧС России

Обрушившийся на Ливию шторм «Даниэль» по своей силе сравним со взрывом атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму, но повторяющимся три раза в минуту, считает старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов. Он отметил, что ливийский ураган имеет уникальную особенность — после выхода на сушу он не ослаб.