Мощный ураган и наводнения в Ливии унесли жизни тысяч людей. На востоке страны в городе Дарна натиск стихии не выдержали плотины. В результате целые кварталы оказались унесены в море.

EPA/ТАСС

10 сентября на Ливию обрушился ураган «Даниэль». Больше других пострадали прибрежные города — Дерна, Джабаль аль-Ахдар и Бенгази. Сусу и Дерну ливийские власти объявили зонами стихийного бедствия. На востоке страны из-за непрекращающихся ливней по-прежнему не работают аэропорты и морские порты.

EPA/ТАСС

Government of National Unity/Global Look Press

Прорыв главной плотины в Дарне уничтожил примерно четверть города. Потоки воды смывали в море целые здания вместе со спящими в них людьми. По данным на 15 сентября, обнаружено более 11 тыс. тел погибших. Ещё 20 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Кадр из видео

Government of National Unity/Global Look Press

Генеральная прокуратура Ливии приступила к расследованию обстоятельств обрушения плотин близ города Дерна. Как заявил глава надзорного ведомства Сиддик ас-Сур, расследование начато с целью выяснить причины обрушения плотин близ Дерны и привлечь к ответственности виновных в преступлении.

Government of National Unity/Global Look Press

The eastern-based government of/Global Look Press

Как сообщил глава Ливийского национального центра по борьбе с болезнями Хайдар ас-Саих, зафиксировано 55 случаев отравления среди детей из-за загрязнения воды в городе Дерна. Он отметил необходимость эвакуации районов, которые были затоплены из-за наводнений. Власти сообщают о рисках эпидемии из-за тяжёлой ситуации.

EPA/ТАСС

The eastern-based government of/Global Look Press

Россия направила в Ливию несколько самолётов с гуманитарной помощью, в том числе оборудование, одеяла и палатки. В африканскую страну отправились спасатели и медики.

16 сентября в Ливию прилетел уже третий борт МЧС России с аэромобильным госпиталем. На нём прибыли около 35 сотрудников ведомства, они будут оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

МЧС России

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Обрушившийся на Ливию шторм «Даниэль» по своей силе сравним со взрывом атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму, но повторяющимся три раза в минуту, считает старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов. Он отметил, что ливийский ураган имеет уникальную особенность — после выхода на сушу он не ослаб.