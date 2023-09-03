В России 3 сентября отмечается День воинской славы России, посвящённый Победе над Японией в 1945 году.

Сергей Красноухов/ РИА Новости

После разгрома немецко-фашистских войск в мае 1945 года война продолжилась на Дальнем Востоке. Выполняя союзнические обязательства, 9 августа Красная армия перешла границу союзника Третьего рейха, и спустя пять дней советские солдаты прорвали оборону японцев и вышли на оперативный простор.

И хотя решение правительства Японии о безоговорочной капитуляции было объявлено ещё 15 августа, война на этом не завершилась. Некоторые подразделения противника продолжали оказывать сопротивление до 3 сентября 1945 года.

За 23 дня боев японцы потеряли 84 тысячи солдат и офицеров, 640 тысяч попали в плен.

3 сентября маршал Александр Василевский доложил Иосифу Сталину о завершении японской кампании. При этом подписание договора о капитуляции произошло днём ранее, 2 сентября, на борту линкора ВС США «Миссури» в Токийском заливе.

Первые памятные мероприятия 3 сентября 2023 года состоялись на Дальнем Востоке. В Приморье, на Сахалине и на Курилах, в Хабаровском крае возложили венки и цветы к воинским монументам, бойцы промаршировали со знаменами и почтили память воинов минутой молчания. В Хабаровске обелиск Славы с именами защитников страны времен Великой Отечественной пополнили имена новых героев России.

Сергей Красноухов/ РИА Новости

Сергей Красноухов/ РИА Новости

Сергей Красноухов/ РИА Новости

Сергей Красноухов/ РИА Новости

Сергей Красноухов/ РИА Новости

Сергей Красноухов/ РИА Новости

«Плохо то, что рядом расположенная Япония всё активнее оказывает помощь киевскому режиму и втягивается в военную конфронтацию. Специально это говорю здесь, на сахалинской земле, чтобы нас услышали еще раз те, кто самым внимательным образом оценивает перемещения руководства РФ по территории нашей страны и пытается высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения», — заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе праздничного мероприятия в Южно-Сахалинске.

Сергей Красноухов/ РИА Новости

Мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не подписан.