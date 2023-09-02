Папа Римский Франциск прибыл в Монголию с первым в истории папства визитом. 31 августа он совершил перелёт из римского аэропорта Фьюмичино в Улан-Батор. Всего пантифик будет находиться в азиатской стране пять дней.

Пролетая над Китаем в Монголию, папа Римский отправил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину.

TASS/ EPA/REMO CASILLI / POOL

«Я направляю приветствия и добрые пожелания вашему превосходительству и народу Китая, проходя через воздушное пространство вашей страны по дороге в Монголию. Заверяя вас в моих молитвах о благосостоянии нации, я призываю на всех вас божественные благословения единства и мира», — говорится в послании.

TASS/ EPA/REMO CASILLI / POOL

TASS/ EPA/REMO CASILLI / POOL

TASS/ EPA/REMO CASILLI / POOL

Во время церемонии встречи в аэропорту женщина в традиционной одежде поднесла папе чашку с аруулом — сухим творогом, который приготовлен из молока яков и верблюдов и символизирует кочевую культуру монгольского народа.

TASS/ EPA/REMO CASILLI / POOL

TASS/ EPA/REMO CASILLI / POOL

TASS/ EPA/REMO CASILLI / POOL

2 сентября папа Франциск принял участие в официальной приветственной церемонии, после чего направился во Дворец правительства и встретился с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом.

TASS/ EPA/REMO CASILLI / POOL

«Да будет воля неба на то, чтобы на Земле, опустошаемой бесчисленными конфликтами, снова вместе с уважением к международным законам установились времена без распрей, как однажды было при Pax mongolica», — обратился папа Франциск к президенту страны.

Ранее папа Римский Франциск объявил, что принимает участие в мирной миссии по Украине и разработал план мирного урегулирования ситуации в этой стране. Целью плана провозглашается долгий и справедливый мир, залогом которого станут инклюзивность, уважение к культуре и языку и сотрудничество для всех, включая Россию, Украину и Европу.

В конце августа понтифик, общаясь по видеосвязи с католической молодёжью Санкт-Петербурга, напомнил ей о величии России.

«Не забывайте о своем наследии. Вы наследники великой России — великой России, святых, Петра I и Екатерины II, великой Российской империи», — произнёс папа Римский.