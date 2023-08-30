ВСУ обстреляли кладбище в Херсонской области и детсад в Донецке
ВСУ нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны близ города Новая Каховка (Херсонская область). «Выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники», сообщила в Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа. В администрации назвали украинские войска «извергами», которые пытаются уничтожить память, отмечает РИА Новости.
В ночь 30 августа украинские военные вновь нанесли минометный удар по Днепрянам, повреждения получили два дома. В Новой Каховке обстрелу подвергся детский сад. В результате обстрела произошло возгорание здания.
Позднее украинские солдаты обстреляли и Донецк. Снаряд ВСУ попал в крышу торгового центра «Галактика». Помимо этого, был повреждён недостроенный жилой комплекс «Бульвар Сити».
Обстрелы были также зафиксированы в районе бульвара Шевченко и улицы Набережной в Ворошиловском районе города. А в Петровском районе в очередной раз пострадало здание детского сада №314.