Фестиваль водных видов спорта «Открытая Вода» стартовал в Крылатском на Гребном канале 27 августа. Мероприятие организовал Департамент спорта в год 100-летия Московского спорта. В программе фестиваля чемпионат России по водно-моторному спорту, хай-дайвинг и яркая развлекательная программа.

Михаил Терещенко/ТАСС

Одним из самых ярких событий фестиваля стали соревнования по хай-дайвингу. Это молодой экстремальный и зрелищный вид спорта. Второй раз в истории Москва собрала 14 сильнейших спортсменов со всего мира, которые продемонстрировали невероятно захватывающие прыжки в специально сконструированный бассейн. Во время совершения прыжка с вышки высотой почти с 10-этажный дом спортсмен находится не только в состоянии естественного падения, но и совершает ряд невероятных трюков, набирая скорость до 95км/ч. Для прыжков на Гребном канале в Крылатском соорудили специальную конструкцию и вышку высотой 27 метров, а внизу установили бассейн глубиной шесть метров для погружения спортсменов. В 2022 году это шоу собрало более пяти тысяч зрителей.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Михаил Терещенко/ТАСС

РИА Новости/Владимир Астапкович

В соревнованиях по хай-дайвингу приняли участие российские спортсмены: двукратный чемпион России по прыжкам в воду Артем Сильченко, Игорь Семашко и Иван Касымов, а также спортсмены из Великобритании, Колумбии, Польши, Испании, Германии, Бразилии.

На Гребном канале жители столицы стали свидетелями финала Чемпионата России по водно-моторному спорту. В этом году организаторы ожидали участия 150 спортсменов из 15 регионов страны.

РИА Новости/Владимир Астапкович

РИА Новости/Владимир Астапкович

Михаил Терещенко/ТАСС

Аквабайк — общее название нескольких технических дисциплин водно-моторного спорта, связанных с гонками на гидроциклах. Соревнования прошли в трёх дисциплинах: кольцевые гонки, слалом и фристайл. В заездах участвовали два типа аквабайка: Runabout — сидячий водный мотоцикл и Skidivision — водный мотоцикл без сиденья, когда спортсмен находится в положении стоя.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Официальные соревнования по гидрофлаю и мотосёрфу в России проводятся четвёртый год. В позапрошлом году Россия стала первой в мире среди 58 стран — членов Международного водно-моторного союза, кто провёл официальный национальный чемпионат по гидрофлаю.

Помимо соревновательной части зрителей ждала яркая развлекательная программа с музыкальными выступлениями, пиротехническим шоу, а для детей организовали специальные мастер-классы, развлекательные активности и фотозоны.

На фестивале также отметили юбилей Гребного канала — ему исполняется 50 лет.